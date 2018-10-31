Крупнейший магазин одежды и обуви запустил глобальную распродажу известных брендов

Коллаж РБК-Украина

Клиент не только экономит свое время, делая покупки в интернете, но и получает доступ к ассортименту равному объему 5 торговых центров

31 октября, в 6 утра (в мобильном приложении 5.45), стартовала первая глобальная осенняя распродажа Halloween 2018 на Kasta.ua. За сутки на сайте был опубликован анонс события, с почасовым расписанием выхода брендов. Мероприятие продлится 1 день, акции будут выпускаться волнами – 6 волн через каждые 4 часа. По данным Дирекции закупок Каста, будет представлено порядка 150 брендов, которые являются лидерами спроса у клиентов: Reima, Walker, Diesel, Respect, Undo, Icon, H&M, Fashion Up, TrikoBakh, Marc Andre, Disney Children, Place Carters, CHI, Max Factor, Krauff, Berghoff, Saucony, Adidas, Nike, COLIN'S, Mango, LEVI'S, Michael Kors и пр. Таким образом, с помощью платформы Kasta.ua клиент получает доступ к ассортименту равному объему 5 торговых центров и существенно экономит время на покупки.

Кроме экономии времени, команда Каста дает возможность экономить деньги. Оплата покупки банковской картой любой платежной системы автоматически начисляет дополнительную скидку в 5%. На официальных страницах в социальных сетях Kasta.ua нужно искать промокоды, которые будут действовать ограниченное время и давать дополнительную скидку на покупки. Читатели нашего издания могут эксклюзивно воспользоваться промо-кодом "halloweenrbc" на скидку в размере 100 грн при покупке товаров более чем на 600 грн. Чтобы успеть купить особенно интересные предложения – нужно заходить на платформу через приложение Kasta.ua, где доступ к акциям будет открыт на 15 минут раньше веб. версии сайта.

Заказать доставку (бесплатно при наличии карты Black) можно в 100 отделений KastaPost, которые есть уже в 45 городах Украины. Там же можно осмотреть покупки, примерить и в случае неудачного выбора – бесплатно вернуть заказы. В компании особенно подчеркивают удобство и скорость зачисления денежных средств на банковскую карту клиента - в отделениях KastaPost этот процесс займет не больше 4 минут.

Компания впервые проводит это событие, после смены бизнес модели Flash sales на модель – маркет плейс, поэтому клиент получит двойное предложение - в форме акций со скидками до 80% и в форме постоянного ассортимента сезонных товаров.

Акции онлайн распродаж – это бизнес-модель Flash sales, с которой Kasta вышла на украинский рынок электронной коммерции и стала лидером продаж в категории "Одежда и обувь". Причина успешного развития этой категории в интернете – очевидные преимущества для продавцов и покупателей – быстрая реализация стоков для поставщиков и соответственно низкая цена на товары для клиентов. Поэтому каждая новая распродажа на Kasta – это событие, спланированное с учетом накопленного опыта, лучших практик, пожеланий клиентов и партнеров.

Kasta.ua (до мая 2018 – modnaKasta.ua) основана в 2010 году соучредителем и Генеральным директором Андреем Логвиным. Лидер продаж в украинском сегменте интернета в категории "Одежда и обувь". Клиентская база - порядка 6 000 000, количество сотрудников – 1000+, отделений KastaPost по Украине – 100 в октябре 2018. Kasta была первой, кто провел всем уже хорошо известную распродажу "Черная пятница" в Украине. Миссия команды: постоянно удивлять клиентов с помощью инноваций, делать онлайн шоппинг удобнее, быстрее и дешевле.