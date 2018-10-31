Найбільший магазин одягу і взуття запустив глобальну розпродаж відомих брендів

Колаж РБК-Україна

Клієнт не тільки економить свій час, купуючи одяг в інтернеті, але й отримує доступ до асортименту рівному обсягу 5 торгових центрів

31 жовтня, о 6 ранку (в мобільному додатку 5.45), стартув перший глобальний осінній розпродаж Halloween 2018 на Kasta.ua. За добу на сайті був опублікований анонс події, з погодинним розкладом виходу брендів. Захід триватиме 1 день, акції будуть випускатися хвилями – 6 хвиль через кожні 4 години. За даними Дирекції закупівель Каста, буде представлено близько 150 брендів, які є лідерами попиту у клієнтів: Reima, Walker, Diesel, Respect, Undo, Icon, H&M, Fashion Up, TrikoBakh, Marc Andre, Disney Children, Place Carters, CHI, Max Factor, Krauff, Berghoff, Saucony, Adidas, Nike, COLIN'S, Mango, LEVI'S, Michael Kors та ін. Таким чином, за допомогою платформи Kasta.ua клієнт отримує доступ до асортименту рівному обсягу 5 торгових центрів і суттєво економить час на покупки.

Крім економії часу, команда Каста дає можливість економити гроші. Оплата покупки банківською картою будь-якої платіжної системи автоматично нараховує додаткову знижку в 5%. На офіційних сторінках в соціальних мережах Kasta.ua потрібно шукати промо-коди, які будуть діяти обмежений час і давати додаткову знижку на покупки. Читачі нашого видання можуть ексклюзивно скористатися промо-кодом "halloweenrbc" на знижку в розмірі 100 грн при покупці товарів більш ніж на 600 грн. Щоб встигнути купити особливо цікаві пропозиції – потрібно заходити на платформу через додаток Kasta.ua, де доступ до акцій буде відкрито на 15 хвилин раніше веб. версії сайту.

Замовити доставку (безкоштовно при наявності картки Black) можна в 100 відділеннях KastaPost, які є вже в 45 містах України. Там же можна оглянути покупки, приміряти і в разі невдалого вибору – безкоштовно повернути замовлення. У компанії особливо підкреслюють зручність і швидкість зарахування коштів на банківську картку клієнта - у відділеннях KastaPost цей процес займе не більше 4 хвилин.

Компанія вперше проводить цю подію, після зміни бізнес-моделі Flash sales на модель – маркет плейс, тому клієнт отримає подвійну пропозицію - у формі акцій зі знижками до 80% і у формі постійного асортименту сезонних товарів.

Акції онлайн розпродажів – це бізнес-модель Flash sales, з якою Kasta вийшла на український ринок електронної комерції і стала лідером продажів у категорії "Одяг та взуття". Причина успішного розвитку цієї категорії в інтернеті – очевидні переваги для продавців і покупців – швидка реалізація стоків для постачальників і відповідно низька ціна на товари для клієнтів. Тому кожен новий розпродаж на Kasta – це подія, спланована з урахуванням накопиченого досвіду, кращих практик, побажань клієнтів і партнерів.

Kasta.ua (до травня 2018 – modnaKasta.ua заснована в 2010 році співзасновником і Генеральним директором Андрієм Логвіним. Лідер продажів в українському сегменті інтернету в категорії "Одяг та взуття". Клієнтська база - близько 6 000 000, кількість співробітників – 1000+, відділень KastaPost по Україні – 100 в жовтні 2018. Kasta була першою, хто провів всім вже добре відомий розпродаж "Чорна п'ятниця" в Україні. Місія команди: постійно дивувати клієнтів за допомогою інновацій, робити онлайн шопінг зручніше, швидше і дешевше.