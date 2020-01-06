В крошечных шортах и ярком топе: Алессандра Амбросио похвасталась стройными ногами и тонкой талией

Алессандра Амбросио – любительница разнообразных тусовок и активной жизни. 38-летнюю знаменитость всегда можно найти где-то на пляже, на модном показе, концерте или фестивале, где она веселится в компании друзей. Поэтому неудивительно, что на отдыхе с любимым в Бразилии они также нашли, где развлечься.

Алессандра и Николо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В этот раз знаменитая красавица не смогла отказать себе в выступлении любимого певца Кларенса Гринвуда, известного в музыкальном мире как Citizen Cope. На концерт любимого артиста девушка пошла в компании возлюбленного, а также нескольких друзей. «Флорипские ночи... Увидела одого из моих любимых музыканто!.. Спасибо @citizencope за невероятную ночь! #surffestival», – написала Алессандра под серией фото с события.

Модель любит соблазнительные образы (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На фестиваль она отправилась в ультракоротких джинсовых шортах, которые дополнила черным ремнем, ярко-красной рубашке, завязанной на талии, и белых кедах. Дополняли пляжный лук крупные прямоугольные серьги, золотистая цепочка-колье и сумочка через плечо. Волосы знаменитая модель убрала в высокий хвост, а макияж сделала максимально нейтральным.

Девушка в компании друзей (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Такой наряд подчеркнул, что фигура Алессандры по-прежнему просто совершенна. Стройные длинные ноги, тонкая талия, накачанный пресс – выглядит она, словно и не покидала ряды «ангелов» Victoria’s Secret. Но, по всей, видимости, личная жизнь сей час интересует Алессандру больше, чем карьера.

Так, на многих фото она обнимается со своим возлюбленным – итальянским бизнесменом Николо Одди. Даже невооруженным взглядом видно, что влюбленные просто без ума друг от друга. Что ж, возможно, еще одна звездная свадьба не за горами!