В красном топе и джинсах: вечно молодая Синди Кроуфорд блистает в Майами

Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Супермодель успевает сочетать съемки и отдых

Синди Кроуфорд – одна из культовых моделей 90-х, которым удалось сохранить популярность и востребованность в наши дни. И это несмотря на все большую конкуренцию в фешн-мире и регулярно появляющиеся "свежие" лица. Синди регулярно принимает участие в различных съемках, в том числе и для глянцевых изданий, и является амбассадором ряда культовых брендов, среди которых и швейцарский производитель часов класса люкс Omega. А несколько дней назад знаменитая красавица отправилась в Майами на съемки для своего проекта Cindy Crawford Home. Домашний дизайн – давнее увлечение супермодели, и она даже разработала собственную линию мебели.

Восхитительная Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Фотосессия проходила в роскошных апартаментах с видом на океан. Супермодель удобно расположилась на стильном диване с яркими подушками. Но, как ни крути, интерьер бы не был таким шикарным без самой Синди.

В свободном ярко-красном топе Ramy Brook под горло, синих джинсах и босоножках на низком ходу телесного оттенка 53-летняя супермодель смотрится так, словно вернулась на пару десятков лет назад. Роскошная укладка, идеальный макияж и минималистичные украшения только подчеркнули ее свежесть.

Это не могли не заметить фолловеры звезды: "Великолепна, как всегда. Вид тоже!", "Тебе так идет красный. Впрочем, как и любой другой цвет", "Самая красивая модель навсегда", "Ты выглядишь сногсшибательно", "Самая красивая модель... Независимо от времен", "С возрастом ты становишься только прекраснее", "Как же ты красива. Ты не совершенно не становишься старше", "О боже, время там остановилось", "20 лет назад я влюбился в тебя, некоторые вещи не меняются", "Ты всегда будешь любовью моей жизни"…

Забавно, что сама супермодель также активно намекает на свою неувядающую красоту. По прибытии в Майами она первым делом запостила видео из фильма "Честная игра" 1995-го года, в съемках которого она принимала участие: девушка совершает утреннюю пробежку по пляжу.

"Мой видеоархив. Возвращаясь обратно на Южный берег. Fair Game (1995)", – написала она. И действительно сложно поверить, что временной промежуток между последней съемкой и этой составляет 24 года.

Напомним, ранее "горячая мамочка" Синди Кроуфорд устроила съемку в отельном номере.