Красивее не бывает: Алессандра Амбросио демонстрирует соблазнительную фигуру в откровенном платье

Алессандра Амбросио не так часто блистает на красных дорожках. Но если уже выходит в люди, то старается сразить своей красотой наповал. Вчера, 8 октября, в в Абу-Даби состоялась премия от журнала GQ Middle East – GQ Middle East Men of The Year Awards. Знаменитая бразильская модель стала обладательницей весьма почетного титула – ей вручили премию Fashion Icon Award. Награду она получила из рук своего давнего друга – известного в Голливуде арабского продюсера Мохаммеда Аль Турки.

Алессандра в новом обрезе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На красной ковровой дорожке она появилась в длинном бархатном платье. Эффектный наряд с одним рукавом, откровенным декольте и высоким разрезом на бедре подчеркнул совершенное тело звезды. Длинные стройные ноги, пышная грудь и тонкая талия звезды привлекли внимание всех фотографов ивента. Дополнили ее образ необычной формы золотое колье с драгоценными камнями, крупные серьги, браслет и босоножки на высоких каблуках. Укладку ей сделали объемную, со структурированными прядями, а над макияжем с графичными стрелками, сияющей кожей и чувственными губами потрудилась популярная звездная визажистка Каролина Гонзалез.

Модель покорила своей красотой Абу-Даби (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра, которая всегда держит поклонников в курсе своих проектов, просто засыпала сеть "горячими" кадрами с красной дорожки. Она показала свой образ во всех деталях, дополнив их романтичными подписями: "Ночь в музее", "Ночи в Абу-Даби".

Алессандра готовится к вечеру (видео: instagram.com/cgonzalezbeauty)

Фолловеры Алессандры остались в полном восторге от ее вечернего образа, отметив ее сексуальную фигуру и совершенные черты. "Муза", "Красивее быть не может", "Совершенна", "Невероятная", "Королева" – не устают засыпать они девушку своими комментариями.

В поездку Амбросио в этот раз отправилась одна. Ранее она часто появлялась на красной дорожке в компании своего возлюбленного – итальянского бизнесмена и владельца бренда одежды Николо Одди.