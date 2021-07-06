Андре Тан рассказал, как носить "коварный" красный цвет, чтобы он не испортил весь лук

Как удачно сочетать красный цвет (простые правила)

Откажитесь от сочетания красный и черный. Оба эти цвета - самодостаточный и яркие, каждый из них способен перетянуть все внимание на себя.

Лучше нарядиться полностью в красный, но если выбираете обтягивающие костюмы, не забывайте, что они требуют идеальных форм и легко подчеркивают все недостаки фигуры.

Еще одно коварное сочетание - коричневый и красный. Коричневый цвет может обладать холодным либо же теплым оттенком - а уже от этого будет зависеть, как он сможетаться с красным цветом. Главное правило такое: чем теплее и светлее коричневый, тем лучше он будет смотреть в сочетании с красным.

Красный не обязательно должен доминировать. Красный цвет отлично сочетается с белым и серым, это сочетание подходит буквально всем женщинам.

А вот если хочется нарядиться ярко, чтобы от вас было не отвести глаз, стоит скомбинировать фиолетовый и красный.

Андре Тан рассказал, как носить красный цвет (instagram.com/andre_tan_official/)