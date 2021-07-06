Андре Тан розповів, як носити "підступний" червоний колір, щоб він не зіпсував весь лук

Червоний колір обожнюють жінки, а чоловіки і зовсім не можуть відвести вигляд від дівчини в червоному, згодні? Але цей колір - дуже підступний і при неправильному поєднанні способі зіпсувати весь лук.

Як вдало комбінувати червоний (прості правила)

Відмовтеся від поєднання червоний і чорний. Обидва ці кольори - самодостатній і яскраві, кожен з них здатний перетягнути всю увагу на себе.

Краще вбратися повністю в червоний, але якщо вибираєте обтягуючі костюми, не забувайте, що вони вимагають ідеальних форм і легко підкреслюють всі недоліки фігури.

Ще одне підступне поєднання - коричневий і червоний. Коричневий колір може володіти холодним або ж теплим відтінком - а вже від цього буде залежати, як він зможе впоратися з червоним кольором. Головне правило таке: чим тепліший і світліший коричневий, тим краще він буде дивитися в поєднанні з червоним.

Червоний не обов'язково повинен домінувати. Червоний колір відмінно поєднується з білим і сірим, це поєднання підходить буквально всім жінкам.

А ось якщо хочеться вбратися яскраво, щоб від вас було не відвести очей, варто скомбінувати фіолетовий і червоний.

Андре Тан розповів, як носити червоний колір (instagram.com/andre_tan_official/)