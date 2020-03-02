Кошечка: Наталья Могилевская в "хищном" наряде и платье-комбинации восхитила сеть

Наталья Могилевская также не против модных экспериментов. Украинская исполнительница примеряет последние fashion-тренды. И судя по всему, особенно Могилевской приглянулся повальный тренд на анималистичный принт. Отметим, что принт анималье и эко-кожа - два ультра тренда 2019 года. Которые были настолько активными и так сильно приглянулись модницам во всем мире, что перекочевали и в новый сезон. И Наталья не спешит отказываться от любимого “хищного” принта.

Так, на своей instagram-страничке Могилевская опубликовала серию новых фото, на которых позирует в весьма ярком и даже соблазнительном образе. Наталья отметила, что на выходных посетила звукозаписывающую студию. Певица готовит приятный сюрприз поклонникам.

“Записываем лаундж-версии моих известных хитов. Спасибо Александру Гаркавому и его оркестру! Эта работа - потрясающее наслаждение. Какие песни вы хотели бы услышать в лаундж-обработке?” - пишет Могилевская.

Стильная Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Для посещения студии украинская певица выбрала эффектный комплект. В центре внимания - трикотажный длинный кардиган с леопардовым принтом на бежевом фоне. Дополняет образ атласное платье-комбинация черного цвета. Струящееся платье на тонких бретельках выгодно подчеркивает пышную зону декольте исполнительницы. Дополнительное внимание к которой также привлекает кружево. На одном из фото Могилевская также эффектно демонстрирует ножку, кокетливо выглядывающую из разреза на платье.

Волосы длины каре Наталья завила в небрежные локоны. А макияж сделан с акцентом на смоки-айс. В целом, получился достаточно соблазнительный аутфит.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Поклонники Могилевской также поспешили прокомментировать ее новое появление:

“Наташааааа, какая прекрасная”

“Красавица”

“Натали, первое фото прелесть!!! Потрясающе выглядишь”

“Наташа, ви, красавица”

“Вы прекрасны, наша любимая Наталья”

“С годами только хорошеешь! Невероятная”

“Ой как красива на 1 фото! Просто чудо, как хороша!”

“Наталья порой так проницательно смотрит. Такое впечатление, что на тебя конкретно”

Скриншот поста: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, ранее Виталий Козловский честно высказался об отношениях с Могилевской.