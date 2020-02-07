Королева тропиков: Бейонсе восхитила роскошными формами в "сочном" total look от Versace

Бейонсе в который раз продемонстрировала свою любовь к ярким образам. 38-летняя звезда для нового выхода в свет выбрала "сочное" платье из коллекции SS2020 Versace в оранжево-розовых тонах с растительным принтом. Выглядела мать троих детей просто роскошно: благодаря откровенному декольте и облегающему силуэту наряд подчеркнул ее формы, тонкую талию и оттенил смуглую кожу.

Дополнили образ колготки с принтом тай-дай, ярко-розовые босоножки, а также оранжевый клатч. Еще одна изюминка – золотистые серьги, которые перекликались с пряжкой на ремне. В таком наряде королева сцены отправилась на свидание с любимым мужем, рэпером Jay-Z.

Певица в новом образе (фото: instagram.com/versace; dailymail)

К слову, акцент на груди – излюбленный прием певицы и иконы стиля. На кубок СуперБоула она также отправилась в наряде, который подчеркнул ее выдающиеся формы. Звезда выбрала брючный костюм от Balmain в яроко-зеленом оттенке: узкие брюки и удлиненный пиджак с белыми стежками. Жакет был застегнут на одну пуговицу и показал любовь Бейонсе к глубоким вырезам и отсутствию нижнего белья. Дополнили образ очки в белой оправе, белые лодочки и колье абстрактной формы.

Вся семья на СуперБоуле (фото: instagram.com/versace)

Муж и дочь артистки были одеты в более соответствующие "стадионной" атмосфере образы. Девочка – в кожаную куртку, красный топ и кожаную юбку, которые дополнила грубыми "рокерскими" ботинками. А наряд Джей Зи составили спортивный костюм, кроссовки и бейсболка.

Пара на прогулке по Майами (фото: dailymail)

К слову, после выступления пара отправилась на прогулку по ночному городу, и певица сменила свой образ на более женственный. Она надела мини-платье персикового цвета с пышными рукавами, оборками и еще более внушительным декольте. Босоножки она также сменила, а вот колье оставила. Нужно признать, что сочные оттенки и облегающие силуэты невероятно к лицу стройной многодетной маме!