Королева спортшика: Винни Харлоу показала, как носить спортивный костюм этим летом

Винни Харлоу, которая радовала фанатов горячими видео из собственной квартиры, наконец решила отправиться на природу. Девушка показала несколько живописных фото на фоне зеленых лугов и распускающихся деревьев, подписав их с помощью простых, но красноречивых эмодзи в виде травинок. На прогулку она отправилась в сопровождении очаровательного пса. А наряд выбрала стильный и комфортный – вполне в своем духе.

(фото: instagram.com/winnieharlow)

Канадская модель, которая славится своей страстью к спортивным образам, выбрала в этот раз костюм из мягкой ткани с принтом тай-дай в пудровых оттенках: свободного кроя худи и слегка зауженные книзу брюки. Дополнили лук кроссовки с ярким принтом в виде милитари, только жизнерадостных оттенков.

Не обошлось и без любимых у Винни броских аксессуаров, которые добавляют образам нужную нотку изысканности и того самого шика. Харлоу примерила колье в виде цепочки (примерно такое носит еще одна знаменитая икона стиля, Роузи Хантингтон-Уайтли), а также золотые часы, заколки в волосах и крупные серьги. Последний штрих – идеальная укладка и макияж в оттенках всего образа. Сразу видно: модель давно ждала случая показаться во всей красе.

Винни устала от карантина (фото: instagram.com/winnieharlow)

Поклонники остались в восторге как от образа, так и от собаки, которая просто очаровала сеть. «Две супермодели», – пишут они. «Реальная жизнь», – добавляет второй. «Я могу дышать», – пишет счастливая Винни.

Напомним, недавно Харлоу, известная своим оптимизмом и терпением, если дело касается серьезных вопросов и здоровья, дала слабину. Девушка опубликовала пост, в котором дала понять поклонникам, что больше не может скучать на карантине, сидя дома целыми днями. По всей видимости, потому она и решила отправиться на природу. Что ж, звезде удалось не только вдохновиться, но и вдохновить окружающих. Как минимум, на стильные эксперименты. Берем образ модели на заметку этим летом!