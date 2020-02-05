Королева офісу: Кайлі Дженнер підкорила розкішним тілом у незвичайних образах для Harper's BAZAAR

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка прикрасила березневий випуск

Кайлі Дженнер – наймолодша мільярдер у світі. Кар'єру відома телевізійна і insta-особистість почала з шоу про сімейство Кардашьян. Але найбільші гроші заробила завдяки своєму підприємницькому таланту. Юний б'юті-магнат просто одержима своєю роботою: Кайлі проводить в офісі власної компанії Kylie Cosmetics багато часу, беручи на себе найважливіші питання. На цьому і зробили акцент редактора відомого глянцю. Американський Harper's BAZAAR зумів поєднати образ розкішної красуні і офісного працівника, перетворивши Дженнер в королеву.

Нова обкладинка Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі примірила для фотосесії безліч розкішних нарядів з кутюрних колекцій: Dolce & Gabbana, Valentino, Giambattista Valli, Carolina Herrera, Oscar de la Renta... Доповнили все прикраси від кращих ювелірних брендів, а в довершення образу стилісти додали високі перуки. Кайлі позує на тлі звичних всім офісних речей: кулера, принтера, ряду робочих столів... Щоправда, ці предмети в б'юті-просторі найбільш юної представниці династії виглядають трохи інакше.

Такою ми ще її не бачили! (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Я не думала, що це може бути моєю роботою. Хоча я завжди любила макіяж і була одержима помадами"...

Офісні стіни в Kylie Cosmetics пофарбовані в білий колір з чорними і ніжно-рожевими акцентами. Всі співробітники сидять в акуратних кабінах зі скляними стінами, озброєні однаковим рожевим канцелярським приладдям... А гламурну нотку надають автомат з шампанським, прилавки з рожевими цукерками і рожеві бархатні мотузки по всьому офісу... Здається, ніби Кайлі перенесла всі свої фантазії про ідеальний бізнес сюди. І вони працюють!

Кайлі в розкішній фотосесії (фото: instagram.com/kyliejenner)

Видання представило кілька обкладинок. Одна з них виконана в дусі старих картин, де Кайлі постала в ролі знатної особи. Друга – сучасна, яка показує звичну всім зірку. У фотосесії також взяла участь 2-річна дочка Дженнер. В інтерв'ю дівчина розповіла про те, що являє собою її побут і робочі будні. Хоча вона дуже зайнята людина, проводити час з дочкою – просто необхідність для неї. "Після того як я завагітніла, я провела так багато часу вдома, мені це подобається!, – каже вона. "Я люблю лежати в ліжку, дивитися фільми і забувати про світ. Іноді я беру вихідний, дозволяю няням вихідний і тусуюся в будинку зі Стормі".