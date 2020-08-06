Королева! Лілія Ребрик навчила ефектно носити костюми oversize

Ведуча розповіла про улюблений літній колір
Лілія Ребрик любить міняти вбрання не тільки в ефірі ранкової програми, ведучою якої вона є, і на знімальному майданчику фільмів і серіалів, але і в житті. У її гардеробі можна знайти яскраві комплекти і сміливі поєднання. Ведуча зізнається, що обожнює зручність, але не забуває про жіночність при виборі луків на будь-який випадок життя. На свіжому фото вона показала, як носити літній аутфіт для спекотних днів.
Теледіва віддала перевагу ефектному комплекту з натуральної лляної тканини коралового відтінку – творіння українського бренду HOLY BASE.
Лілія показала як носити комплект з натуральної тканини з брюками палаццо (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Приблизна вартість сорочки з великими накладними кишенями – 3 900 грн, а широких штанів – 2 900 грн. Вона довершила образ шовковою білою майкою на тонких бретелях і маленькою сумочкою через плече. Варто зазначити, що в гардеобе Лілії переважають речі українських дизайнерів, які вона носить з величезним задоволенням.
Скріншот: instagram.com/holy___base
Також зірка зізналася, що вона любить кораловий колір, а особливо він актуальний і доречний в літньому гардеробі.
Ольга Сумська відреагувала на фото колеги і залишила для неї комлимент: "Дуже гарно". Слідом за актрисою підписники ведучої також не скрывли своє захоплення.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик захопила образом в чорному вечірньому платті з високим розрізом і відкритими плечима, а також поділилася робочою схемою досягнення цілей життя.