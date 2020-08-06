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Королева! Лілія Ребрик навчила ефектно носити костюми oversize

Четвер 06 серпня 2020 12:38
Королева! Лілія Ребрик навчила ефектно носити костюми oversize
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча розповіла про улюблений літній колір

Лілія Ребрик любить міняти вбрання не тільки в ефірі ранкової програми, ведучою якої вона є, і на знімальному майданчику фільмів і серіалів, але і в житті. У її гардеробі можна знайти яскраві комплекти і сміливі поєднання. Ведуча зізнається, що обожнює зручність, але не забуває про жіночність при виборі луків на будь-який випадок життя. На свіжому фото вона показала, як носити літній аутфіт для спекотних днів.

Теледіва віддала перевагу ефектному комплекту з натуральної лляної тканини коралового відтінку – творіння українського бренду HOLY BASE.

Королева! Лілія Ребрик навчила ефектно носити костюми oversize

Лілія показала як носити комплект з натуральної тканини з брюками палаццо (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Приблизна вартість сорочки з великими накладними кишенями – 3 900 грн, а широких штанів – 2 900 грн. Вона довершила образ шовковою білою майкою на тонких бретелях і маленькою сумочкою через плече. Варто зазначити, що в гардеобе Лілії переважають речі українських дизайнерів, які вона носить з величезним задоволенням.

Королева! Лілія Ребрик навчила ефектно носити костюми oversize

Скріншот: instagram.com/holy___base

Також зірка зізналася, що вона любить кораловий колір, а особливо він актуальний і доречний в літньому гардеробі.

Ольга Сумська відреагувала на фото колеги і залишила для неї комлимент: "Дуже гарно". Слідом за актрисою підписники ведучої також не скрывли своє захоплення.

  • Файнезна жіночка! Красунечка!
  • Супер
  • Ліля, вам дуже личить цей колір
  • А Ви на стилі. Як завжди
  • Ах, красуня!
  • Ліля модна
  • Ліля, цей колір дуже личить, ві - красунечка!
  • Дуже модно
  • Королева

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик захопила образом в чорному вечірньому платті з високим розрізом і відкритими плечима, а також поділилася робочою схемою досягнення цілей життя.

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