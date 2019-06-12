Королева города: Лилия Ребрик заворожила серией стильных образов в Харькове

Лилия Ребрик буквально засыпала своих поклонников различными фото из Харькова, где у актрисы и телеведущей на днях прошли гастроли со спектаклем "Номер 13". Отметим, что вместе с Ребрик на одной сцене играют: Алексей Вертинский, Владимир Горянский, Александр Папуша, Макс Максимюк и многие другие известные украинские театральные актеры.

Мало того, что Ребрик очередной спектакль отыграла, так еще и продемонстрировала поклонникам новые образы – и не один!

Так, на своей instagram-страничке Лилия опубликовала серию фото, на которые позирует в разных по характеру летних образах. На одном фото она в летнем платье сочного желтого цвета, декорированное оборками и тонким пояском. На еще одном фото – в полосатом комбинезоне пудрового оттенка с укороченными брючками-клеш. И еще один образ – синее платье на шлейках, декорированное массивными цветочными принтами.

Выяснилось, что так много образов Ребрик примерила не просто так. Телеведущая посетила производство одного из украинских брендов одежды.

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Актриса даже предложила своим поклонникам выбрать самый интересный свой образ. Но безусловно, многие подписчики Лилии отметили, что ей хорошо в любом наряде.

"Красавица в любом стиле одежды"

"Все хороши! Честно-честно"

"Лилечка, Вы всегда и во всем прекрасны!"

"Вам идет все! Берите, не глядя"

"Платье черное и светлый сарафан…"

"Лиличка, вам все подходит, вы невероятная женщина"

"Лилечка, вам однозначно очень идет первый лук. Королева города!"

"Спасибо за прекрасное представление, получили невероятное удовольствие!"

"Спасибо Вам, Лилечка, и всему вашему коллективу за безупречный вечер. Отличное мастерство, актерская игра, за благозвучие украинского языка, так прониклась по душе… Вы клевые ВСЕ!"

"Были сегодня на вашем спектакле, огромное спасибо за то настроение и позитив в зале, гениальная актерская работа"

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, до этого Лилия Ребрик восхитила стройными ножками в шортах. Телеведущая предстала в достаточно непривычном для себя образе.

К слову, Лилия Ребрик покорила эффектным спортивным фотосетом. Телеведущая даже в перерывах между съемками находит время на разминку и поддержание себя в отличной форме.