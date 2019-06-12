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Королева города: Лилия Ребрик заворожила серией стильных образов в Харькове


Ребрик показала сразу несколько образов

Лилия Ребрик буквально засыпала своих поклонников различными фото из Харькова, где у актрисы и телеведущей на днях прошли гастроли со спектаклем "Номер 13". Отметим, что вместе с Ребрик на одной сцене играют: Алексей Вертинский, Владимир Горянский, Александр Папуша, Макс Максимюк и многие другие известные украинские театральные актеры.

Мало того, что Ребрик очередной спектакль отыграла, так еще и продемонстрировала поклонникам новые образы – и не один!

Так, на своей instagram-страничке Лилия опубликовала серию фото, на которые позирует в разных по характеру летних образах. На одном фото она в летнем платье сочного желтого цвета, декорированное оборками и тонким пояском. На еще одном фото – в полосатом комбинезоне пудрового оттенка с укороченными брючками-клеш. И еще один образ – синее платье на шлейках, декорированное массивными цветочными принтами.

Выяснилось, что так много образов Ребрик примерила не просто так. Телеведущая посетила производство одного из украинских брендов одежды.

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Актриса даже предложила своим поклонникам выбрать самый интересный свой образ. Но безусловно, многие подписчики Лилии отметили, что ей хорошо в любом наряде.

  • "Красавица в любом стиле одежды"
  • "Все хороши! Честно-честно"
  • "Лилечка, Вы всегда и во всем прекрасны!"
  • "Вам идет все! Берите, не глядя"
  • "Платье черное и светлый сарафан…"
  • "Лиличка, вам все подходит, вы невероятная женщина"
  • "Лилечка, вам однозначно очень идет первый лук. Королева города!"
  • "Спасибо за прекрасное представление, получили невероятное удовольствие!"
  • "Спасибо Вам, Лилечка, и всему вашему коллективу за безупречный вечер. Отличное мастерство, актерская игра, за благозвучие украинского языка, так прониклась по душе… Вы клевые ВСЕ!"
  • "Были сегодня на вашем спектакле, огромное спасибо за то настроение и позитив в зале, гениальная актерская работа"

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, до этого Лилия Ребрик восхитила стройными ножками в шортах. Телеведущая предстала в достаточно непривычном для себя образе. 

К слову, Лилия Ребрик покорила эффектным спортивным фотосетом. Телеведущая даже в перерывах между съемками находит время на разминку и поддержание себя в отличной форме.  

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