"Как ангел": Элина Свитолина показала, как носить total white образ

Элина Свитолина не часто балует свою многотысячную армию поклонников новостями. И еще реже показывает им свои новые образы. Все же украинская теннисистка предпочитает делиться спортивными инфоповодами. И вот, на instagram-страничке спортсменка впервые за долгое время показала поклонникам новый яркий образ.

Так, на глянцевом фото Свитолина позирует в элегантном брючном костюме белого цвета. Жакет с золотыми пуговицами надет на голое тело! Образ довершают остроносые туфли на высокой шпильке. При этом белые туфли дополнительно декорированы золотыми шипами, что гармонирует с пуговицами на жакете.

Также Элина отметила, что наряд у нее получился "от кутюр". Костюм – ESCADA, туфли – Valentino. Изысканный лук довершает прическа в виде собранных на затылке волос и нескольких ниспадающих прядей. Получился образ настоящей деловой леди.

Стильная Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Свитолина также отметила, что фото было сделано во время ее визита офиса Уимблдонского турнира в Лондоне!

Кстати, до этого Элина уже публиковала фото с прошедшего в Лондоне мероприятия. На снимке можно еще более детально рассмотреть образ спортсменки.

Стильная Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Поклонники Свитолиной также поспешили оставить комментарии под ее новым фото:

"Какая ты красивая и классная, я тобой вдохновляюсь"

"Как ангел) вся светишься"

"Ты прекрасна и красива, Элина"

"Элина, ты красавица, удачи тебе в Лондоне. Ты лучшая, у тебя все получится"

"Удачи в следующем матче, Элина!!!! Все у Вас получится"

"Элина, ты достойна быть первой"

"Вот, как выглядят чемпионы"

Скриншот комментариев: instagram.com/elisvitolina

Напомним, ранее Элина Свитолина сверкнула стройными ножками на "философском" фото. Поклонники также прокомментировали слухи о разрыве отношений Свитолиной с Монфисом.

Отметим, что до этого Элина Свитолина уже блистала своей роскошной фигурой. При этом теннисистка появилась в абсолютно обычном повседневном образе: в закрытой блузе и черных джинсах. Но и здесь поклонники спортсменки увидели "пикантность".