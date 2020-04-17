Икона стиля дома: 5 лучших кэжуал-образов Кейт Миддлтон, которые стоит повторить на карантине

Кейт Миддлтон – отличный пример, что даже дома можно выглядеть стильно и изысканно. Во времена карантина и самоизоляции – тем более. Разумеется, когда вы работаете из дома, так и хочется надеть комфортные спортивные вещи, полосатые пижамы и простые джинсы. Но порой стоит изменить образ, как вдруг чувствуете прилив сил и энергии. Именно этого вам и не хватало? Тогда самое время подобрать образ в духе британской иконы стиля.

Кейт всегда безупречна (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

В повседневной жизни герцогиня Кембриджская предпочитает комфортную функциональную одежду, но всегда – с изюминкой. Она обожает кэжуал, даже на приемы и встречи порой выбирая удобные наряды в этом стиле. Сейчас, когда герцогиня, как и все, находится на самоизоляции, она также выбирает именно его. На последних встречах, которые проводились онлайн и освещались на странице Королевской семьи, Кейт блистала в стильном полосатом джемпере и абрикосового оттенка платье. Вдохновляемся и другими нарядами всегда безупречной Кейт!

1. Сейчас Кейт много времени проводит с детьми. А потому досуг ее включает не только занятия с ними, но и наверняка – игры. Как и на этом фото, которое герцогиня опубликовала в честь Дня Матери. Она выбрала комфортный джемпер с круглым вырезом от шведского бренда Fjallraven. Уютная вязка – отличный выбор для работы из дома, пока погода никак не наладится.

Кейт обожает комфортные вещи (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

2. Во время трехдневного тура по Ирландии с принцем Уильямом Кейт во всей красе показала свою спортивную форму. Для игры герцогиня выбрала стильный ансамбль, состоящий из черных джинсов скинни, темно-оранжевого джемпера и пары черных кроссовок New Balance x Sweaty Betty. Вышло очень стильно и ярко!

Кейт демонстрирует спортивную форму (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

3. Обладательница совершенной фигуры, Кейт может позволить себе любые эксперименты. Как, к примеру, этот наряд, в котором она блистала в феврале. На ней был зеленый топ Mango, брюки-кюлоты Zara и пара полосатых брюк Marks & Spencer. Образ с помощью вещей от этих демократичных брендов могут позволить себе каждый!

Миддлтон может позволить себе все (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

4. Горошек – несомненно, любимый принт герцогини. И на женственной классического кроя блузе он смотрится боле чем выигрышно. Кейт дополнила ее черными скинни с высокой посадкой и мелкими украшениями. Получилось просто очаровательно!

Горошек всегда на особом счету у герцогини (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

5. Если на вас, как и многих девушек, уже напала тоска по женственным образам, не отказывайте себе в них. Отличный выбор демонстрирует Кейт. Ее летящая юбка соединила в себе сразу два тренда: плиссе и леопардовый принт. Отлично уравновешивает такой яркий «низ» темный гольф.

ЛЛеопардовый принт покорил и герцогиню (фото: instagram.com/kensingtonroyal)