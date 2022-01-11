Ікона стилю: 5 культових образів Одрі Хепберн, які ніколи не вийдуть із моди

Днями стало відомо, що в Голлівуді готуються зйомки байопіка про Одрі Хепберн. Режисером картини виступить Лука Гуаданьїно, який зняв гучну мелодраму "Клич мене своїм ім'ям". А одним зі співпродюсерів стала Руні Мара , яка також втілить на екрані легендарну актрису і музу Живанши.

Згадуємо культові образи Одрі Хепберн з найбільш відомих фільмів, які ніколи не вийдуть з моди.

36-річна актриса зіграє Одрі часів "Сніданку у Тіффані". Безумовно, творці картини будуть дивувати не тільки перипетіями долі героїні, але і її модною спадщиною.

"Римські канікули"

Після цього фільму Одрі прокинулася знаменитою на весь світ актрисою, а заодно і іконою стилю. Для принцеси, яка втекла в Рим, створили образ простий, але грамотно доповнений деталями.

Елегантна блуза з недбало закатаними рукавами, розкльошена спідниця з підкресленою лінією талії, грайлива хустка на шиї і босоніжки на низькому ходу. Такий лук в різних варіаціях і сьогодні використовують дизайнери.

Образи героїні прості, але елегантні (фото: imdb.com)

"Сніданок у Тіффані"

Чорна сукня від Юбера де Живанши, довгі рукавички, тіара, сонцезахисні окуляри, перлове кольє і діамани у вухах – в такому вигляді героїня снідає Tiffany & Co. І цей образ першим спливає в пам'яті при згадці культового фільму.

З часів виходу фільму на екрани він повторювався незліченну кількість разів і завжди стає кращою відповіддю, коли фантазія для вечірніх виходів вичерпується. До слова, у фільмі маса інших знакових речей: тренчкот Burberry, довга біла сорочка і туфлі на низьких підборах.

Найбільш впізнаваний образ Одрі на всі часи (фото: imdb.com)

"Сабріна"

Приталені блузи, картаті сорочки, сарафан, одягнутий на просту чорну водолазку, і улюблені Одрі балетки... Гардероб героїні наповнений стильними поєднаннями, які можуть стати наочним посібником для сучасних модниць.

Вбрання зірки актуальні і сьогодні (фото: imdb.com)

"Забавне личко"

У цьому фільмі є цілий арсенал бездоганно скроєних вечірніх суконь від Едіт Хед і Юбера де Живанши, включаючи червоне, що прикрасило постер до стрічки. Але не менше уваги привертають і інші модні луки героїні. Наприклад, чорний джемпер з вузькими брюками-сигаретами або спідниця-олівець з укороченим жакетом.

У старих фільмах Одрі виглядає сучасно і стильно (фото: imdb.com)

"Моя прекрасна леді"

Цей фільм сповнений розкішних образів, і Сесіл Бітон по праву отримав дві премії "Оскар": за кращу роботу художника-постановника і кращий дизайн костюмів для фільму. І хоча повторити їх у звичайному житті ви навряд чи зможете, звернути увагу на деталі точно варто.

Одрі демонструє, що капелюхи, головні убори і вміло підібрані сумочки можуть зробити образ гармонійним і ненудним. А сукні по фігурі якщо вже не перетворять вас в справжню леді, то точно зроблять втіленням жіночності.

У цьому фільмі атриса підкреслено жіночна (фото: imdb.com)