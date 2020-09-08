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Идеально на выход: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует безупречный вечерний образ

Вторник 08 сентября 2020 21:32
Идеально на выход: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует безупречный вечерний образ
Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Берем на заметку

Роузи Хантингтон-Уайтли – признанная икона стиля – давно не радовала своих поклонников подборками луков. И несколько часов назад решила исправить ситуацию, показав безупречный образ на выход. Звезда поделилась снимком в своем блоге Instagram, намекнув, что возвращается к бурной социальной жизни в сети. И судя по всему, ей это действительно в радость.

Идеально на выход: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует безупречный вечерний образ

Модель в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

Для вечернего выхода Роузи выбрала классику – маленькое черное платье, но оригинальное. С ультрамодным кроем на одно плечо, длиной до колен, оно смотрелось соблазнительно и стильно. Образ дополнили изысканные украшения: золотая цепочка на ноге и браслеты на руках. Волосы британская супермодель завила легкими волнами, оставив пряди структурными и упругими. Девушка Джейсона Стетхэма позирует дома, а потому не показала, какой обувью решила дополнить платье. Но с помощью ее давних подборок этот вопрос легко решить.

Идеально на выход: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует безупречный вечерний образИдеально на выход: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует безупречный вечерний образРоузи поделилась личными фото (фото: instagram.com/rosiehw)

К слову, в сториз молодая мамочка показала и своего возлюбленного, а также сына. Семья отправилась на выставку. Своего мужчину Роузи сфотографировала со спины, как и ребенка. Малыш, который недавно встретил свою первую любовь, по-прежнему не упускает возможности побыть наедине со своей «девушкой».

Поклонники буквально взорвали страницу Роузи приятными словами: они рады, что модель наконец вернулась в Instagram. «С возвращением», «Мы скучали», «Как всегда лучшая», «Ты прекрасна», «Восхитительна», «Красота», – пишут они. Многие просят рассказать модель о ее любимом цвете, а также поделиться новыми аутфитами.

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Новости Украины Мода модельДжейсон СтетхэмРоузи Хантингтон-Уайтли
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