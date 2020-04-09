Идеальная женщина: 62-летняя Шэрон Стоун блистает в дерзком наряде с трендовым принтом

Шэрон Стоун в последнее время занята многочисленными благотворительными акциями. Так, звезда записывает ролики, призванные поддержать ее подписчиков. Они содержат как полезную информацию, которая поможет пережить сложный период и укрепить здоровье. Так и чисто развлекательного характера – к примеру, Шэрон продемонстрировала, что во время карантина открыла в себе новый талант художника. По словам голливудского секс-символа, она сама от себя такого не ожидала.

А несколько часов назад актриса разбавила свою ленту стильными образами из последней съемки для немецкого Vogue. 62-летняя актриса опубликовала пару снимков в костюме с трендовым принтом «под зебру». Объемный жакет она придерживает руками, глядя в камеру со счастливой улыбкой. Легкий макияж, слегка взъерошенные волосы, безупречная кожа… Вид у Шэрон просто невероятный – сияющий и молодой. В подписи звезда перечислила всех причастных к съемке, поблагодарив каждого мастера.

Новый образ Шэрон (фото: instagram.com/sharonstone)

А поклонники звезды принялись обсуждать до сих пор идеальную внешность Стоун, отметив, что она до сих пор невероятно притягательна.

Идеальная женщина

Очень элегантная и сексуальная

Какая красотка!

Восхитительна

Ты выглядишь невероятно! Такая красивая!

Прекрасна

Красивая женщина

Я влюблен в эти глаза, что за успех

Такая красивая

Такая сексуальная, милая Шэрон

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/sharonstone)

Также на странице визажистки, работающей над этой съемкой, появилось еще несколько кадров из данного выпуска. Здесь Шэрон позирует в образе с обложки. Стильный брючный костюм и белая рубашка отлично подчеркнули стройную фигуру нестареющей звезды. К слову, там же можно увидеть и зажигательный ролик, где Стоун позирует перед камерой, делая пластичные движения. Счастливая и довольная, она буквально показала мастер-класс, как нужно выглядеть в 62, вдохновляемся!

Актриса не сдается годам (фото, видео: instagram.com/missjobaker)