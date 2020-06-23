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Ідеальна з ніг до голови: Сальма Хайек демонструє яскравий пляжний образ і наймодніші окуляри сезону

Lite » Мода 23.06.2020 - 19:33
Ідеальна з ніг до голови: Сальма Хайек демонструє яскравий пляжний образ і наймодніші окуляри сезону
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка вирушила на пляж

Сальма Хайєк – одна з найбільш активних і популярних зірок в мережі. До того ж 53-річна зірка давно заслужила статус ікони стилю. Вона часто показує, як носити ту чи іншу річ. Одного разу вона зробила цілу добірку образів з червоної доріжки. В інший раз – аутфіти, які носила під час Тижня моди в Нью-Йорку, вониідеально підійдуть для «міських джунглів». А зараз, у розпал літа, вирішила показати стильний образ для пляжу.

Ідеальна з ніг до голови: Сальма Хайек демонструє яскравий пляжний образ і наймодніші окуляри сезону

Пляжний образ (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма опублікувала фото, на якому красується в яскравій блузі з рожево-жовтим квітковим принтом і круглим вирізом. Рукава вона закотила, таким чином продемонструвавши розкішний золотий браслет. В доповнення до ефектної блузи вічно молода актриса підібрала не менш ефектні окуляри: напівпрозорі, в пів-обличчя, з широкою оправою і товстими ручками, вони справили фурор срели послідовувачів актриси. Шанувальники написали масу коментарів в бажанні дізнатися бренд цих окулярів. Але Сальма не стала розкривати таємницю. Варто зазначити, що така модель – одна з найпопулярніших цього літа. Так що беремо на замітку!

Ідеальна з ніг до голови: Сальма Хайек демонструє яскравий пляжний образ і наймодніші окуляри сезону

Сальма обожнює море (фото: instagram.com/salmahayek)

  • Чудовий аутфіт
  • Це так класно! Чудова мала
  • Прекрасно
  • Ти завжди виглядаєш просто абсолютно
  • І краса на пляжі
  • Я люблю тебе, Сальма
  • Тут так гаряче. Я люблю море, і мені не подобається літо без моря
  • Ти виглядаєш приголомшливо
  • Сонцезахисні окуляри. Просто дивовижна. Ти неймовірна
  • Казково красивий образ

Ідеальна з ніг до голови: Сальма Хайек демонструє яскравий пляжний образ і наймодніші окуляри сезону

Ідеальна з ніг до голови: Сальма Хайек демонструє яскравий пляжний образ і наймодніші окуляри сезону

Ідеальна з ніг до голови: Сальма Хайек демонструє яскравий пляжний образ і наймодніші окуляри сезону

Ідеальна з ніг до голови: Сальма Хайек демонструє яскравий пляжний образ і наймодніші окуляри сезону

Ідеальна з ніг до голови: Сальма Хайек демонструє яскравий пляжний образ і наймодніші окуляри сезону

Ідеальна з ніг до голови: Сальма Хайек демонструє яскравий пляжний образ і наймодніші окуляри сезону

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, раніше Сальма підкорила мережу провокаційним фото, на якому з'явилася без макіяжу і з сивиною у волоссі. Таким чином, вона показала контраст з тим образом, який їй створили після – з пофарбованими волоссям і яскравим макіяжем. Примітно, що більшість користувачів мережі визнали: в природному вигляді, навіть з посивілим волоссям, вона виглядає набагато красивіше.

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Автор: Lite

Теги Новини України Сальма Хайекактриса
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