Ідеальна з ніг до голови: Сальма Хайек демонструє яскравий пляжний образ і наймодніші окуляри сезону

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка вирушила на пляж

Сальма Хайєк – одна з найбільш активних і популярних зірок в мережі. До того ж 53-річна зірка давно заслужила статус ікони стилю. Вона часто показує, як носити ту чи іншу річ. Одного разу вона зробила цілу добірку образів з червоної доріжки. В інший раз – аутфіти, які носила під час Тижня моди в Нью-Йорку, вониідеально підійдуть для «міських джунглів». А зараз, у розпал літа, вирішила показати стильний образ для пляжу.

Пляжний образ (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма опублікувала фото, на якому красується в яскравій блузі з рожево-жовтим квітковим принтом і круглим вирізом. Рукава вона закотила, таким чином продемонструвавши розкішний золотий браслет. В доповнення до ефектної блузи вічно молода актриса підібрала не менш ефектні окуляри: напівпрозорі, в пів-обличчя, з широкою оправою і товстими ручками, вони справили фурор срели послідовувачів актриси. Шанувальники написали масу коментарів в бажанні дізнатися бренд цих окулярів. Але Сальма не стала розкривати таємницю. Варто зазначити, що така модель – одна з найпопулярніших цього літа. Так що беремо на замітку!

Сальма обожнює море (фото: instagram.com/salmahayek)

Чудовий аутфіт

Це так класно! Чудова мала

Прекрасно

Ти завжди виглядаєш просто абсолютно

І краса на пляжі

Я люблю тебе, Сальма

Тут так гаряче. Я люблю море, і мені не подобається літо без моря

Ти виглядаєш приголомшливо

Сонцезахисні окуляри. Просто дивовижна. Ти неймовірна

Казково красивий образ

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, раніше Сальма підкорила мережу провокаційним фото, на якому з'явилася без макіяжу і з сивиною у волоссі. Таким чином, вона показала контраст з тим образом, який їй створили після – з пофарбованими волоссям і яскравим макіяжем. Примітно, що більшість користувачів мережі визнали: в природному вигляді, навіть з посивілим волоссям, вона виглядає набагато красивіше.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite