Так идеальна: Алессандра Амбросио блистает на обложке известного глянца в крошечном бикини

Алессандра Амбросио – до сих пор одна из самых популярных моделей в мире, несмотря на то, что покинула «ангельский» пост Victoria's Secret давным-давно. 39-летнюю модель можно увидеть на обложках лучших глянцевых журналов и в шоу именитых дизайнеров. Особенно фотографы и стилисты любят проводить с бразильской красавицей съемки на фоне океана. Таким образом, акцентируя на совершенном теле мамы двоих детей. В этот раз она стала героиней нового номера греческой версии известного глянцевого издания Elle.

Новая обложка девушки (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра показала обложку в своем микроблоге, написав игривую подпись: «Лето как состояние души». Она позирует в крошечном бикини черного цвета, а также кислотно-зеленого оттенка свитере, который открыл плоский животик знаменитой красавицы. Дополнили образ солнцезащитные очки-авиаторы и небрежный пучок на затылке. Поклонники девушки, которых у нее более 10 миллионов, отреагировали, как всегда, бурно. Они засыпали красавицу приятными фразами, называя Алессандру самой красивой в мире: «Вау», «Ты прекрасна», «Это идеально», «Восхитительна», «Ты так прекрасна и так идеальна»…

Алессандра не может жить без океана (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, за последнее время Амбросио снялась для многих изданий, включая испанский и французский Elle. Фото и видео со съемок – любимая часть контента фолловеров звезды. Недавно она продемонстрировала «мастер-класс», как позировать в купальниках. Видео пригодится летом всем девушкам! Знойная красотка позирует на фоне воды, пальм и песка, подставив свое соблазнительное тело солнцу. Дополнили образ Алессандры легкий макияж и влажная укладка. Выглядит она по-летнему загорелой и счастливой.

К слову, с популярным модным изданием Алессандру связывает много личных моментов. Девочка, которая мечтала стать моделью с детства, в возрасте 12 лет отправилась в модельную школу. В 15 лет она одержала свою победу в национальном конкурсе Elite Model Look. После этого юная звезда подиумов получила первый контракт. А первой крупной съемкой для глянцевого издания стала фотосессия для журнала ELLE, тогда лицо Амбросио впервые появилось на обложке.