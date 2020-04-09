Холостяк-10 пятый выпуск: участницы поражают уникальными образами в стиле батик

В 5 выпуске романтического реалити СТБ «Холостяк-10» образы участниц заслуживают особого внимания, ведь все девушки приложили руку к созданию своих нарядов. Холостячки сами рисовали изображения, которые потом украсили их платья. Стилист Елена Савченко рассказала, как реализовывалось подобное творческое решение, и какие идеи воплощали участницы.

«Рисунок на ткани задавал модель платья, ведь каждый был особенным! Каждый выражал чувства конкретной девушки. Для меня важно показать красоту и индивидуальность наших участниц, так что все особенности были учтены. Я крутила и фиксировала ткань прямо на девочках, выбирая самое лучшее использование цветовых пятен. Вместе решали, что «продемонстрировать»», – рассказала Елена.

Дана

Даша

Более того, некоторые девушки не только создали принты для будущих нарядов, но и предложили свои варианты фасонов платьев.

«Аня, например, сразу принесла эскиз и даже сама сшивала рукава для платья. А Кристина пришла уже с закрученной на себе тканью. Оставалось только закрепить ее на фигуре. – поделилась стилист. – Для мейка, причесок и платьев девяти участниц целого дня оказалось мало (улыбается). Редактора помогали утюжить «живопись», гримеры вытворяли свои чудеса.... Это была самая необычная Церемония на моей памяти! И, без сомнений, самая любимая».

Алина

Аня

Вика

В социальной сети участница Аня посвятила своему образу пост: «Это один из моих фаворитов по образам, потому что больше всего на свете я люблю созидать что-либо своими руками. Помимо того, что принт сделан мной с помощью тайской техники эмбру, так ещё сам дизайн платья создан по моему эскизу и реализован благодаря нашему стилисту. Рукава, кстати, я сама шила, пока остальных девочек красили наши феи грима и причёсок. Финальный образ превзошёл все ожидания и это платье для меня тёплая память».

Кристина

Настя

Кристина отметила свой наряд: «Я стала возле зеркала и начала крутить в разные стороны ткань, сделала зарисовку в своем ежедневнике, изобразив, как вижу платье, и что бы мне хотелось. Заколола невидимками и со счастливым лицом забежала к стилистам. Меня только поддержали и уже на мне мы подшивали будущий наряд. Основная идея платья – море. Глубина моих чувств и эмоций по отношению к Максу. Шлейф на плече означал волну. Ну и, разумеется, я хотела показать Холостяку свои стройные ножки, поэтому сомнений не было – платье будет коротким».

Алина также прокомментировала свой образ в социальной сети: «Я сама сделала узоры на ткани и придумала дизайн костюма. Спасибо Лене, которая это все подшила».

Оля

Наташа

В каких образах девушки появятся на шестой Церемонии роз и самое главное – как будут развиваться их отношения с Максом – узнайте в эту пятницу, 10 апреля в 19:00, в романтическом реалити «Холостяк-10» на СТБ.