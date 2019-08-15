Хижачка: Вінні Харлоу спокушає бездоганною фігурою в леопардовому комбінезоні

Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель приміряла свій улюблений фасон

Вінні Харлоу всі відтінки і принти до лиця, але, мабуть, хижий – особливо. 25-річна модель явно це помітила, так як при виходах вона частенько обирає саме це забарвлення. До речі, леорадовый, тигровий, зміїний та інші принти тримаються на піку популярності рекордну кількість часу. А в цьому сезоні вони підкорили весь шоу-бізнес.

Вінні в новому леопардовому образі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Цього разу Вінні порадувала фоловерів вельми спокусливим нарядом – на дівчині надітий леопардовий комбінезон з напівпрозорої тканини, який оголив плечі моделі і підкреслив усі її принади. До речі, любителька блиснути голими грудьми, цього разу Вінні наділу під нього комплект нижньої білизни такого ж забарвлення. Доповнили лук красуні туфлі на запаморочливих шпильках, пишна укладка (волосся Вінні укладено розкішними хвилями),а також яскравий макіяж з виразними smoky і чуттєвими губами.

Вінні любить демонструвати свою ідеальну фігуру (фото: instagram.com/winnieharlow)

Дівчина постаралася показати масу фото з різних ракурсів. Таким чином, її досконале тіло можна було роздивитися з усіх сторін. Пости вона супроводила грайливими підписами. Шанувальники тут же почали обговорювати такий зухвалий і сексуальний образ, нагородивши модель масу компліментів і приємних слів.

Вінні не розкрила подробиць проекту. Але вона регулярно бере участь в масі зйомок. Так, нещодавно вона показала нову роботу – модель прикрасила обкладинку канадського Elle.

Вінні і Стефан на обкладинці глянцю (фото: instagram.com/winnieharlow)

Компанію їй склав канадський актор Стефан Джеймс. Для глянцю вони приміряли вбрання з нових осінньо-зимових колекцій. Вінні одягла чорне закрите плаття, суцільно покрите турецькими огірками і білими квітами. Доповнили образ масивні сережки і ніжний макіяж. А Стефан одягнений в гірчичний костюм класичного крою та бежеву сорочку. Шанувальники, як і самі зірки, залишилися просто в захваті від зйомки!