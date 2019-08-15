ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Хижачка: Вінні Харлоу спокушає бездоганною фігурою в леопардовому комбінезоні

Lite » Мода 15.08.2019 - 22:33
Хижачка: Вінні Харлоу спокушає бездоганною фігурою в леопардовому комбінезоні
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель приміряла свій улюблений фасон

Вінні Харлоу всі відтінки і принти до лиця, але, мабуть, хижий – особливо. 25-річна модель явно це помітила, так як при виходах вона частенько обирає саме це забарвлення. До речі, леорадовый, тигровий, зміїний та інші принти тримаються на піку популярності рекордну кількість часу. А в цьому сезоні вони підкорили весь шоу-бізнес.

Хижачка: Вінні Харлоу спокушає бездоганною фігурою в леопардовому комбінезоніХижачка: Вінні Харлоу спокушає бездоганною фігурою в леопардовому комбінезоніХижачка: Вінні Харлоу спокушає бездоганною фігурою в леопардовому комбінезоніВінні в новому леопардовому образі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Цього разу Вінні порадувала фоловерів вельми спокусливим нарядом – на дівчині надітий леопардовий комбінезон з напівпрозорої тканини, який оголив плечі моделі і підкреслив усі її принади. До речі, любителька блиснути голими грудьми, цього разу Вінні наділу під нього комплект нижньої білизни такого ж забарвлення. Доповнили лук красуні туфлі на запаморочливих шпильках, пишна укладка (волосся Вінні укладено розкішними хвилями),а також яскравий макіяж з виразними smoky і чуттєвими губами.

Хижачка: Вінні Харлоу спокушає бездоганною фігурою в леопардовому комбінезоніВінні любить демонструвати свою ідеальну фігуру (фото: instagram.com/winnieharlow)

Дівчина постаралася показати масу фото з різних ракурсів. Таким чином, її досконале тіло можна було роздивитися з усіх сторін. Пости вона супроводила грайливими підписами. Шанувальники тут же почали обговорювати такий зухвалий і сексуальний образ, нагородивши модель масу компліментів і приємних слів.

Вінні не розкрила подробиць проекту. Але вона регулярно бере участь в масі зйомок. Так, нещодавно вона показала нову роботу – модель прикрасила обкладинку канадського Elle.

Хижачка: Вінні Харлоу спокушає бездоганною фігурою в леопардовому комбінезоніХижачка: Вінні Харлоу спокушає бездоганною фігурою в леопардовому комбінезоніВінні і Стефан на обкладинці глянцю (фото: instagram.com/winnieharlow)

Компанію їй склав канадський актор Стефан Джеймс. Для глянцю вони приміряли вбрання з нових осінньо-зимових колекцій. Вінні одягла чорне закрите плаття, суцільно покрите турецькими огірками і білими квітами. Доповнили образ масивні сережки і ніжний макіяж. А Стефан одягнений в гірчичний костюм класичного крою та бежеву сорочку. Шанувальники, як і самі зірки, залишилися просто в захваті від зйомки!

Повний захват: пишнотіла Ешлі Грем красується у сексуально-відвертій білизні У крихітному бікіні на яхті: Кайлі Дженнер спокушає гарячими кадрами із відпочинку
Новини України стильмодамодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся