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Хищница: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в змеином total look

Lite » Мода 05.12.2019 - 20:22
Хищница: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в змеином total look
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда посетила показ Dior в Майами

Ким Кардашьян обожает светские выходы и модные показы. Поэтому пропустить шоу от культового бренда Dior она не могла. На показ мужской коллекции, который прошел в Майами, она пришла в необычном образе, сплошь состоящим из вещей с ее любимым принтом питона. Звезда уже успела опубликовать массу фото с мероприятия, подписав из в своем микроблоге: "Прошлой ночью в Майами на мужском шоу @dior. Спасибо @mrkimjones за сумасшедшее шоу! Это было невероятно!".

Хищница: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в змеином total lookХищница: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в змеином total lookХищница: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в змеином total lookКим на шоу Dior (фото: instagram.com/kimkardashian)

На шоу Ким появилась в кожаных брюках песочного оттенка со змеиным принтом, топом, сверху на который накинула белое пальто с принтом питона. Завершали образ туфли в тон брюкам, а также культовая сумочка Dior зеленого оттенка, также с хищным принтом. Волосы знаменитой красавицы были собраны в гладкий хвост, а завершал все макияж с яркими тенями на глазах и густым слоем хайлайтера на скулах. Выглядела она стильно и необычно.

Хищница: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в змеином total lookСестры выбрали наряды в разных стилях (фото: instagram.com/dior)

Вместе с сестрой пришла посмотреть новую коллекцию и Кортни Кардашьян. Она выбрала наряд достаточно откровенный: кожаное черное платье на тонких бретельках, которое практически полностью оголило ее грудь. Дополнили его босоножки на высоких шпильках со шнуровкой на щиколотках и подвеска. Волосы ей уложили в легкие волны и распустили по плечам.

Хищница: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в змеином total lookХищница: Ким Кардашьян восхитила пышными формами в змеином total lookБелла в костюме из новой коллекции (фото: instagram.com/dior; instagra.com/kimkardashian)

Также за одним столиком со знаменитыми сестрами отметилась и младшая Хадид – Белла. Модель, которая является лицом легендарного бренда, для вечера выбрала костюм из новой коллекции Dior, в который раз продемонстрировав, что мужские вещи на хрупких девушках смотрятся более чем выигрышно.

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Новости Украины Ким Кардашьян
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