Графиня вишня: Наталья Могилевская произвела вау-эффект total red образом

На церемонии награждения премии программы "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", популярная украинская артистка Наталия Могилевская предстала в новом ярком образе и рассказала об отношении к ролевым играм.

Программа "Зірковий шлях" пригласила украинских артистов на вечеринку "Ніч химер", чтобы вручить уникальные премии самым ярким звездам отечественного шоу-бизнеса. Певица Наталья Могилевская получила награду "Вызов года". Для бала артистка выбрала яркий и эффектный образ и сравнила себя со сказочными героями:

"Я сегодня Графиня вишня, если вы помните, были такие две сестры-вишенки в сказке "Чиполино". Я себя чувствую такой же спелой, вкусной, сладкой и бордовой", – поделилась Наталья Могилевская в интервью каналу "Украина".

Наталья Могилевская в образе "Графини вишни" (фото: ТК "Украина")

Кроме того, певица поделилась с журналистами канала "Украина" своим отношением к ролевым играм в жизни и на сцене.

"Я настолько много играю на сцене, что эта потребность удовлетворена на все 100%. До того, как я стала популярной – вот тогда я вытворяла. У меня был журнал "Бурда", я себе шила вещи по эскизам. Украшала голову, была простушкой, развратной и сексуальной Леди-вамп в ботфортах выше головы. То есть тогда у меня была такая потребность – привлекать к себе внимание и играть что-нибудь. А сегодня, наверное, я трачу больше времени на то, чтобы быть самой собой, и как оказалось, это труднее всего, при чем не только артистам, но и обычным людям", – рассказала артистка на звездной вечеринке "Ніч химер".

Напомним, программа "Зірковий шлях" – лидер среди проектов о селебретиз, которая выходит в эфире канала "Украина" по будням в 9:30. Во время вечеринки "Ніч химер" украинские знаменитости, которые громко заявляли о себе в течение года и достигли больших успехов в профессии, получили уникальную звездную премию.

Напомним, ранее Наталья Могилевская удивила новогодней традицией. К примеру, новый год певица празднует 30 ноября!