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Готовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой моды

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Париж, Понедельник 31 января 2022 18:34
Готовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой моды Тренды Недели высокой моды (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Неделя высокой моды традиционно продемонстрировала самые роскошные образы, которые впору носить на красные ковровые дорожки. Но и для повседневной жизни в коллекциях мастеров есть что почерпнуть.

Мы выделили топ-5 тенденций, которым стоит следовать при подготовке к весенне-летнему сезону.

Комфорт

В этом году как никогда явно прослеживалась страсть дизайнеров к более простым образам, которые вполне могут быть использованы в повседневной жизни. Почти во всех коллекциях были наряды приглушенных универсальных оттенков и фасонов. Возможно, причиной тому пандемия и желание людей "чувствовать себя спокойно", как отметила Мария Грация Кьюри.

Готовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой модыГотовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой модыГотовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой модыГотовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой моды

Jean Paul Gaultier Couture; Dior; Chanel (фото: instagram.com/jeanpaulgaultier; instagram.com/dior; instagram.com/chanelofficial)

Черно-белый

При первом взгляде на коллекции можно смело сразу отметить, что черно-белые сочетания в моде. Также почти у всех дизайнеров были наряды монохромных цветов: белоснежнего и глубокого черного.

Готовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой модыГотовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой модыГотовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой моды

Fendi; Dior; Valentino (фото: instagram.com/fendi; instagram.com/dior; Getty Images)

Вспышки цвета

Но кричащих жизнерадостных оттенков, которые лучше всего передают трепетное ожидание грядущей весны, также хватало. Легкость бытия так прекрасно сочетается с невесомыми тканями и яркими вспышками цвета. Берем на заметку!

Готовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой модыГотовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой модыГотовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой моды

Valentino; Elie Saab (фото: iinstagram.com/eliesaabworld; Getty Images)

Больше секса

Чулки с пиджаками, колготки с диковинными узорами, подчеркивающие длину ног, оголенные участки тела – кажется, в этом году на подиумах была максимальное количество моделей в откровенных нарядах. Так что любители провокаций и смелых образов могут этой весной и летом чувствовать себя модными по праву и не обращать внимания на осуждающие взгляды.

Готовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой модыГотовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой модыГотовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой модыГотовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой моды

Zuhair Murad; Valentino; Schiaparelli (фото: instagram.com/schiaparelli; instagram.com/zuhairmuradofficial; Getty Images)

Кутюр на все случаи жизни

Утрированные плечи в пиджаках, расшитые бисером пальто и колготки, платья с "космическими" элементами, свадебные наряды с максимально роскошным декором… Неделя высокой моды напоминает, что жизнь может быть красивой на каждом этапе. Поэтому смело добавляем шика в свои образы, независимо от дня календаря.

Готовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой модыГотовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой модыГотовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой модыГотовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой моды

Zuhair Murad; Giambattista Valli; Dior; Elie Saab (фото: instagram.com/eliesaabworld; instagram.com/giambattistavalli; instagram.com/dior; instagram.com/zuhairmuradofficial)

Ранее мы писали, что эти 7 украшений от Schiaparelli обещают стать хитами 2022 (фото).

Также читайте, какой трендовый оттенок носят Дуа Липа, Кендалл Дженнер и другие звезды.

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