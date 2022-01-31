Готовимся к сезону весна-лето 2022: главные тренды Недели высокой моды

Неделя высокой моды традиционно продемонстрировала самые роскошные образы, которые впору носить на красные ковровые дорожки. Но и для повседневной жизни в коллекциях мастеров есть что почерпнуть.

Комфорт

В этом году как никогда явно прослеживалась страсть дизайнеров к более простым образам, которые вполне могут быть использованы в повседневной жизни. Почти во всех коллекциях были наряды приглушенных универсальных оттенков и фасонов. Возможно, причиной тому пандемия и желание людей "чувствовать себя спокойно", как отметила Мария Грация Кьюри.

Jean Paul Gaultier Couture; Dior; Chanel (фото: instagram.com/jeanpaulgaultier; instagram.com/dior; instagram.com/chanelofficial)

Черно-белый

При первом взгляде на коллекции можно смело сразу отметить, что черно-белые сочетания в моде. Также почти у всех дизайнеров были наряды монохромных цветов: белоснежнего и глубокого черного.

Fendi; Dior; Valentino (фото: instagram.com/fendi; instagram.com/dior; Getty Images)

Вспышки цвета

Но кричащих жизнерадостных оттенков, которые лучше всего передают трепетное ожидание грядущей весны, также хватало. Легкость бытия так прекрасно сочетается с невесомыми тканями и яркими вспышками цвета. Берем на заметку!

Valentino; Elie Saab (фото: iinstagram.com/eliesaabworld; Getty Images)

Больше секса

Чулки с пиджаками, колготки с диковинными узорами, подчеркивающие длину ног, оголенные участки тела – кажется, в этом году на подиумах была максимальное количество моделей в откровенных нарядах. Так что любители провокаций и смелых образов могут этой весной и летом чувствовать себя модными по праву и не обращать внимания на осуждающие взгляды.

Zuhair Murad; Valentino; Schiaparelli (фото: instagram.com/schiaparelli; instagram.com/zuhairmuradofficial; Getty Images)

Кутюр на все случаи жизни

Утрированные плечи в пиджаках, расшитые бисером пальто и колготки, платья с "космическими" элементами, свадебные наряды с максимально роскошным декором… Неделя высокой моды напоминает, что жизнь может быть красивой на каждом этапе. Поэтому смело добавляем шика в свои образы, независимо от дня календаря.

Zuhair Murad; Giambattista Valli; Dior; Elie Saab (фото: instagram.com/eliesaabworld; instagram.com/giambattistavalli; instagram.com/dior; instagram.com/zuhairmuradofficial)