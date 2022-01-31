Готуємося до сезону весна-літо 2022: головні тренди Тижня високої моди

Тиждень високої моди традиційно продемонстрував найрозкішніші образи, які впору носити на червоні килимові доріжки. Але і для повсякденного життя в колекціях майстрів є що почерпнути.

Комфорт

Цього року як ніколи явно простежувалася пристрасть дизайнерів до більш простих образів, які цілком можуть бути використані в повсякденному житті. Майже у всіх колекціях були вбрання приглушених універсальних відтінків і фасонів. Можливо, причиною тому стала тому пандемія і бажання людей "відчувати себе спокійно", як зазначила Марія Грація К'юрі.

Jean Paul Gaultier Couture; Dior; Chanel (фото: instagram.com/jeanpaulgaultier; instagram.com/dior; instagram.com/chanelofficial)

Чорно-білий

При першому погляді на колекції можна сміливо відразу відзначити, що чорно-білі поєднання в моді. Також майже у всіх дизайнерів були наряди монохромних кольорів: білосніжного і глибокого чорного.

Fendi; Dior; Valentino (фото: instagram.com/fendi; instagram.com/dior; Getty Images)

Спалахи кольору

Але кричущих життєрадісних відтінків, які якнайкраще передають трепетне очікування прийдешньої весни, також вистачало. Легкість буття так прекрасно поєднується з невагомими тканинами і яскравими спалахами кольору. Беремо на замітку!

Valentino; Elie Saab (фото: iinstagram.com/eliesaabworld; Getty Images)

Більше сексу

Панчохи з піджаками, колготки з дивовижними візерунками, що підкреслюють довжину ніг, оголені ділянки тіла – здається, в цьому році на подіумах була максимальна кількість моделей у відвертих вбраннях. Так що любителі провокацій і сміливих образів можуть цієї весни і влітку відчувати себе модними по праву і не звертати уваги на засуджуючі погляди недоброзичливців.

Zuhair Murad; Valentino; Schiaparelli (фото: instagram.com/schiaparelli; instagram.com/zuhairmuradofficial; Getty Images)

Кутюр на всі випадки життя

Перебільшені плечі в піджаках, розшиті бісером пальто і колготки, сукні з "космічними" елементами, весільні вбрання з максимально розкішним декором... Тиждень високої моди нагадує, що життя може бути красивим на кожному етапі. Тому сміливо додаємо шику в свої образи, незалежно від дня календаря.

Zuhair Murad; Giambattista Valli; Dior; Elie Saab (фото: instagram.com/eliesaabworld; instagram.com/giambattistavalli; instagram.com/dior; instagram.com/zuhairmuradofficial)