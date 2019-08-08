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Горячо! Алессандра Амбросио восхитила совершенным телом в откровенном бикини

Lite » Мода 08.08.2019 - 20:31
Горячо! Алессандра Амбросио восхитила совершенным телом в откровенном бикини
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель показала новые кадры с отдыха

Алессандра Амбросио отправилась в круиз по Италии, и теперь ее Instagram стал еще "жарче". Фото в купальниках всех фасонов, откровенные позы и соблазнительные летние наряды – вот на чем сконцентрировалась 38-летняя звезда. Правда, на купание, развлечения с детьми и объятия с любимым времени также хватает.

Несколько часов назад бразильская красотка показала, как она с дочерью – 10-летней Аней Луизой – прыгает в воду с корабля. Совершенная природа, блики солнца, беззаботная летняя атмосфера: ролик получился веселым и красочным!    

Алессандра с дочкой (видео: instagram.com/alessandraambrosio) 

После этого Алессандра решила продемонстрировать также обед на пляже. На фото позируют 7-летний Ноа, Аня и еще один малыш – мокрые после купания и загорелые после жаркого солнца. На столе красуются морепродукты, вино и коктейли со льдом. "Обед на пляже", – написала Амбросио.      

Горячо! Алессандра Амбросио восхитила совершенным телом в откровенном бикиниДети наслаждаются путешествием (фото: instagram.com/alessandraambrosio) 

Сегодня же, 8 августа, она решила сделать новую "горячую" фотосессию в купальниках GAL Floripa. В этот раз девушка выбрала сексуальный черный. Алессандра стоит на яхте, обхватив руками тросы и соблазнительно прогнувшись. Как и большинство купальников бренда Амбросио, этот также состоит из минимума ткани, таким образом показывая максимум тела.

Горячо! Алессандра Амбросио восхитила совершенным телом в откровенном бикиниГорячо! Алессандра Амбросио восхитила совершенным телом в откровенном бикиниНовый пляжный лук от Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio) 

Бюстгальтер без бретелей и трусики, украшенные завязками с ракушками, – идеальный вариант для обладательниц стройных безупречных фигур. Кем является и Алессандра. Дополнили образ солнцезащитные очки, браслеты и золотистые серьги и цепочки. В сториз она показала, что дополнила лук роскошной черной накидкой в звездах и коричневыми босоножками на плоской подошве. "Удовлетвори мою душу", – добавила она недвузначную подпись.

Горячо! Алессандра Амбросио восхитила совершенным телом в откровенном бикиниОсновательницы бренда GAL Floripa (фото: instagram.com/galfloripa) 

К слову, в путешествие с ней отправились и другие основательницы бренда GAL Floripa: сестра Алин и подруга Жизель. За время путешествия девушки сделали много совместных кадров с разных уголков Италии. Разумеется, в купальниках собственного производства. Нужно отметить, что все они выглядят не хуже экс-"ангела" Victoria's Secret Алессандры.

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