Гаряче! Алессандра Амбросіо захопила досконалим тілом у відвертому бікіні

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель показала нові кадри з відпочинку

Алессандра Амбросіо відправилася в круїз з Італії, і тепер її Instagram став ще "гарячіше". Фото в купальниках всіх фасонів, відверті пози і спокусливі літні вбрання – ось на чому сконцентрувалася 38-річна зірка. Правда, на купання, розваги з дітьми і обійми з коханим часу також вистачає.

Кілька годин тому бразильська красуня показала, як вона з дочкою – 10-річною Анею Луїзою – стрибає у воду з корабля. Досконала природа, відблиски сонця, безтурботна літня атмосфера: ролик вийшов веселим і барвистим!

Алессандра з донькою (відео: instagram.com/alessandraambrosio)

Після цього Алессандра вирішила продемонструвати також обід на пляжі. На фото позують 7-річний Ноа, Аня і ще один малюк – мокрі після купання і засмаглі після спекотного сонця. На столі красуються морепродукти, вино і коктейлі з льодом. "Обід на пляжі", – написала Амбросіо.

Діти насолоджуються подорожжю (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Сьогодні, 8 серпня, вона вирішила зробити нову "горячую" фотосесію в купальниках GAL Floripa. Цього разу дівчина вибрала сексуальний чорний. Алессандра стоїть на яхті, обхопивши руками троси і спокусливо прогнувшись. Як і більшість купальників бренду Амбросіо, цей також складається з мінімуму тканини, таким чином показуючи максимум тіла.

Новий пляжний лук від Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Бюстгальтер без бретелей і трусики, прикрашені зав'язками з черепашками, – ідеальний варіант для власниць струнких бездоганних фігур. Ким є і Алессандра. Доповнили образ сонцезахисні окуляри, браслети і золотисті сережки та ланцюжки. У сторіз вона показала, що доповнила лук розкішною чорною накидкою в зірках і коричневими босоніжки на плоскій підошві. "Задовольни мою душу", – додала вона недвозначний підпис.

Засновниці бренду GAL Floripa (фото: instagram.com/galfloripa)

До речі, в подорож з нею вирушили й інші засновниці бренду GAL Floripa: сестра Алін і подруга Жизель. За час подорожі дівчата зробили багато спільних кадрів з різних куточків Італії. Зрозуміло, в купальниках власного виробництва. Потрібно відзначити, що всі вони виглядають не гірше екс-"ангела" Victoria's Secret Алессандри.