Горячий "ангел": модель Victoria's Secret соблазняет роскошной фигурой в откровенной съемке

Алексина Грэм (фото: instagram.com/alexinagraham)

29-летняя красотка демонстрирует роскошное тело

Алексина Грэм – британская модель, которая присоединилась к клану "ангелов" знаменитого бельевого бренда в марте. До этого она принимала участие в показе Victoria's Secret в Шанхае, но официальный титул и все привилегии получила лишь в этом году. С тех пор она начала активно готовиться к новому шоу от гиганта индустрии, дата которого по традиции держится в секрете. Также принимает участие в фотосессиях популярной марки. И конечно же, находит время на то, чтобы будоражить сеть откровенными постами. Так, на своей странице в Instagram рыжеволосая красавица постоянно публикует "горячие" посты, где показывает безупречное тело и аппетитные формы.

Алексина в откровенном ролике (видео: instagram.com/alexinagraham)

Несколько часов 29-летняя модель опубликовала также "горячее" видео, которое создал российский режиссер Руслан Пелых. На нем она позирует в сексуальном нижнем белье, рубашках на голое тело, а также совершенно обнаженной. Короткий ролик сплошь состоит из "постельных сцен" с участием знаменитой модели, ее эротических танцев и соблазнительных поз на полу. "Работать с тобой – одно удовольствие!", – написала Алексина.

Девушка не упускает случая "блеснуть" формами (фото: instagram.com/alexinagraham)

Не упускает случая Грэм выложить и обнаженные кадры из своих модельных будней. Если она в Майами, то старается показать фото с пляжа. Если в Милане по работе – из отеля. Главные особенности таких постов: максимум "горячих" деталей. Не забывает она попутно демонстрировать новые купальники и белье из коллекций Victoria's Secret.

Модель в Лондоне (фото: instagram.com/alexinagraham)

К слову, сейчас девушка находится в Лондоне, куда отправилась на мероприятие Fashion freak show от Jean Paul Gaultier. Алексина показала свой наряд для вечера: топ в желтую клетку, который отлично гармонирует с оттенком ее волос, черные широкие шорты и туфли на шпильке. В подписи красотка сообщила, что одета с головы до ног в вещи от этого французского модельера. Еще один стильный наряд она примерила несколько часов назад. Ярко-розовые пиджак и шорты от демократичного бренда River Island, белый топ и ботильоны от Acne Studios подчеркнули молодость и свежесть своей обладательницы. Правда, сама Алексина поджаловалась на невыносимую жару.