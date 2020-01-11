Горячая Настя Каменских устроила "модный батл" и озадачила сеть

Настя Каменских во время отдыха в Мексике меняет образы как перчатки. Утром она может появиться в амплуа дерзкой школьницы с афрокосичками, а уже вечером превратиться в сексапильную стильную женщину-вамп. Певица решила собрать для поклонников свои самые яркие курортные луки и показать их в одном ролике.

Артистка озадачила сеть своими мексиканскими образами, попросив выбрать лучший. В коротком ролике она продемонстрировала сразу пять горячих луков, которые успела "выгулять" в Мексике. Так, она показала аутфит в красно-черных тонах, который состоял из кожаной юбки, пестрой накидки и завязанной под грудью футболки. Второй расслабленный лук – белая футболка с принтом в виде огромных губ, кожаная юбка и "бананка".

Третий горячий аутфит поклонники также уже успели оценить – на Рождество Настя публиковала фото в новом имидже: с пирсингом в носу и облегающем ультракоротком трикотажном платье оливкового цвета.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Четвертый образ - с множеством косичек, свободными легкими штанами с черно-белым флористическим абстрактным принтом и в крошечном кружевном топе. Наконец, Настя появились перед поклонниками в купальнике оттенка лайма, без косметики и с патчами под глазами.

"У меня сегодня пляжное настроение, соответственно, выбираю лук 5. А какой выбрали бы вы? 1, 2, 3, 4 или тоже 5?" - обратилась она к подписчикам.

Конечно же, фан-армия Насти затруднилась с ответом и пришла к выводу – певица хороша во всех нарадях.

Вы лучшая

Я бы выбрал Настю Каменских

Настя, так лицо похудело у тебя

Настюха, ты в любом огонь

Во всех образах хороша, Настя

Такая красивая

Настя, да ты в любом наряде БОМБА!

Какая ты классная!

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Ранее Потап признался в любви Насте Каменских и показал совместную велопрогулку в Канкуне.