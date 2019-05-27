Горячая брюнетка: 45-летняя Хайди Клум показала, как выглядела в молодости

Хайди Клум, которую весь мир знает как роскошную блондинку, оказывается, была такой не всегда. Недавно 45-летняя супермодель порадовала подписчиков на своей Instagram-странице необычным фото. В кадре, сделанном 25 лет назад, она позирует в футболке с дерзкой надписью Heidi. Фото сделано в самом начале карьеры, и 21-летняя звезда тогда предпочитала темный цвет волос.

Хайди Клум в 1994-м (фото: instagram.com/heidiklum)

Девушка демонстрирует пышную грудь, посылая воздушный поцелуй. Выглядит Хайди весьма горячо и необычно. И поклонники не могли молчать. К слову, большинству из них Хайди-брюнетка весьма пришлась по душе.

Тебе идут темные волосы

С темными волосами ты выглядит очень хорошо

ВАУ!

Кто это? Это не ты!

О, это классная картина... Действительно бунтарка!

Я надеюсь, что рубашка все еще существует

И тогда уже показывали "утку"

Это действительно весело, мило

Предпочитаю брюнетку смотреть...

Очень сексуальна

Вау, твой натуральный цвет – брюнетка?.. Ты выглядишь так раскованно на этом фото… В тебе есть все, чтобы стать моделью

Ты выглядишь чрезвычайно великолепно с каштановыми волосами. Вау-вау!

Хайди Клум и ее бойфренд Том Каулитц (фото: instagram.com/heidiklum)

К слову, сейчас модель, которой 1-го июня исполнится 46 лет, выглядит также молодо и свежо. Знаменитая красавица регулярно появляется на красных дорожках и многочисленных светских событиях под руку с 29-летним музыкантом Томом Каулитцем. И ничем не уступает своему возлюбленному и будущему мужу (пара обручилась в декабре прошлого года). Кстати, слухи о беременности Хайди, которые то вспыхивали, то гасли в сети, разгорелись с новой силой.

Хайди на финале шоу "Супермодель Германии" (фото: instagram.com/heidiklum)

Так, на финал шоу "Супермодель Германии" красавица пришла в черном кружевном комбинезоне с внушительным декольте и крупными атласными бантами, которые были расположены прямо на животе. К тому же Хайди периодически опускала руки на живот, как бы поддерживая его – именно этот жест окончательно убедил армию фолловеров в том, что 45-летняя модель в положении.