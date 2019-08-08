Голубая мечта: эффектная Маша Ефросинина научила справляться с мнением со стороны

Маша Ефросинина – обладательница прекрасного вкуса и чувства стиля. В ее обширном гардеробе намало вещей от именитых всемирно известных брендов, а также украиских дизайнеров. Она умело комбинирует наряды с обувью и ааксессуарами и всегда выглядит подчеркнуто элегантно и стильно, учитывая последние мировые тенденции моды. Так, на новом фото в Instagram теледива предстала перед поклонниками в эффектном голубом наряде со стильным акцентом в качестве трендового аксессуара – повязки.

Маша выбрала платье небесно-голубого цвета с рюшами в области декольте, темно-синей окантовкой и мягким широким тканевым поясом от бренда by b.o.y. Она дополнила свой стрит-стайл лук повязкой от Prada в тон наряду.

А вот в тексте под постом стильная теледива затронула серьезную тему – реакцию на чужое мнение и умение справляться с ним.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Я подумала, что всю нашу жизнь мы пребываем в заложниках у переживаний, что о нас подумают люди. А ведь люди, даже если и думают о нас вообще, то тратят на это всего пару минут своего внимания в обсуждениях с кем-то, а потом переключаются на что-то другое, и вообще про нас забывают... И вот представьте, сколько всего полезного мы могли бы сделать за все то время, что тратим на переживания нравимся мы кому-то или нет..." - поделилась своими размышлениями Маша.

Фото: instagram.com/by_b.o.y

Поклонники разделили мнение ведущей и отметили, что подобное осознание приходит лишь со временем. Они не смогли обойти стороной и изысканный образ звезды, написав немало комплиментов в ее адрес.

Так це справді золоті слова

Голубая мечта

Ви дуже гарна, Машо!

Это в точку, Маша. И это очень сложно искореняется, к сожалению.

Ты очень милая и очаровательная девушка

Шикарна жінка!

Маша, Вы невероятно обаятельная и красивая! Вдохновляете становится лучше. Спасибо Вам.

Вы просто шикарна

Вы правы! Чудесный образ! В смысле, вы прекрасна!

Такая невероятная

Скриншот комментариев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина поделилась уникальным фото с мужем, которое сделал ее сын Александр.

Напомним, что недавно Маша Ефросинина позабавила сеть веселой историей о своих "ритуалах" пробуждения с утра.