Глаз не отвести: очаровательная Лилия Ребрик покорила ярким летним образом

Лилию Ребрик можно по праву назвать одной из самых стильных телеведущих Украины. Ведущая утреннего шоу "Ранок з Україною" каждый эфир восхищает и впечатляет стильными и эффектными образами, которые подчеркивают ее стройную фигуру и красоту. На новых фото в своем Instagram артистка продемонстрировала невероятно красочный летний наряд.

Лилия позировала в свободном оранжевом сарафане длины миди с оборкой в районе груди и оригинальными приспущенными рукавами. Она дополнила стильный образ серебристым поясом, который подчеркнул ее тонкую талию, а также туфлями и сережками того же оттенка.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Гарних вихідних!!! Діліться, які плани?)" - поинтересовалась позитивная ведущая у подписчиков.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик также показала общие кадры со своими соведущими - к слову, это был первый эфир в обновленном составе. Вместе с Лилей и Григорием Германом в эфире программы теперь будут будить украинцев Анатолий Анатолич и Мария Мельник.

Фото: Лилия Ребрик с соведущими (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры по достоинству оценили яркий лук знаменитости и оставили много восхищенных отзывов.

Глаз не отвести!

Платье бесподобно, как и сама Лиля

Очень прекрасный образ, Вам яркие цвета очень идут

Какая красуня

Платячко супер, вам дуже пасує

Лілічка Ви гарнезна, а плани повести діток в цирк сьогодні, завтра шашли

Яка гарна і сукня пасує )))))на вихідні хочеться побільше сонця ,залишився останній місяць літа ,бажаю всім цей місяць провести ,енергійно і з близькими людьми

Ви очень красивая

Красуня ти наша

І Вам,Ліля, добрих вихідних!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик впечатлила акробатикой в гамаке во время отдыха на даче.

Ранее очаровательная Лилия Ребрик восхитила эффектной фотосессией в поле, примерив венок из трав и цветов.

Также Лилия Ребрик в оригинальном платье показала жаркие танцы с мужем на свадьбе родственницы.