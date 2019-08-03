Глаз не отвести: очаровательная Лилия Ребрик покорила ярким летним образом

Ведущая показала эффектный образ для телеэфира
Лилию Ребрик можно по праву назвать одной из самых стильных телеведущих Украины. Ведущая утреннего шоу "Ранок з Україною" каждый эфир восхищает и впечатляет стильными и эффектными образами, которые подчеркивают ее стройную фигуру и красоту. На новых фото в своем Instagram артистка продемонстрировала невероятно красочный летний наряд.
Лилия позировала в свободном оранжевом сарафане длины миди с оборкой в районе груди и оригинальными приспущенными рукавами. Она дополнила стильный образ серебристым поясом, который подчеркнул ее тонкую талию, а также туфлями и сережками того же оттенка.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Гарних вихідних!!! Діліться, які плани?)" - поинтересовалась позитивная ведущая у подписчиков.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Ребрик также показала общие кадры со своими соведущими - к слову, это был первый эфир в обновленном составе. Вместе с Лилей и Григорием Германом в эфире программы теперь будут будить украинцев Анатолий Анатолич и Мария Мельник.
Фото: Лилия Ребрик с соведущими (instagram.com/liliia.rebrik)
Фолловеры по достоинству оценили яркий лук знаменитости и оставили много восхищенных отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, Лилия Ребрик впечатлила акробатикой в гамаке во время отдыха на даче.
Ранее очаровательная Лилия Ребрик восхитила эффектной фотосессией в поле, примерив венок из трав и цветов.
Также Лилия Ребрик в оригинальном платье показала жаркие танцы с мужем на свадьбе родственницы.