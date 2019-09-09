Глаз не отвести! Ева Лонгория подчеркнула точеную фигуру облегающим платьем

Ева Лонгория – известная актриса, продюсер, а еще активистка и феминистка – получила очередную награду за свою активность. Звезда стала обладательницей премии 2019 Beacon Honoree от платформы ADCOLOR. 13-я церемония награждения, цель которой – отметить отдельных личностей и компании, "которые делают все возможное, чтобы внести свой вклад в творческие и технические отрасли", прошла в Нью-Йорке 8 сентября.

"Спасибо, ADCOLOR за вручение мне награды. Для меня большая честь и счастье – быть в присутствии таких удивительных людей!", – написала Ева у себя на странице в Instagram, добавив пару ярких снимков с события.

Ева Лонгория на церемонии (фото: instagram.com/evalongoria)

Для торжественного события актриса в этот раз выбрала необычный вариант – черное платье-миди от Greta Constantine. Длиной до середины икр, с рукавами и высоким горлом, оно сделала образ Лонгории достаточно строгим, но благодаря облегающему силуэту – соблазнительным и женственным. Наряд подчеркнул точеную фигуру Евы: ее тонкую талию, стройные ноги и подтянутый живот. Дополнили его туфли с ремешками от бренда давней подруги Лонгории Виктории Бекхэм. Минималистические украшения, гладко зачесанные в хвост волосы и макияж в нюдовых тонах – казалось, в образе Евы хотела подчеркнуть воплотилась вся ее решительность и стойкость характера.

Поклонники оценили образ Евы на "отлично" (видео: instagram.com/evalongoria)

Поклонники высоко оценили образ Евы, назвав ее "невероятной", "королевой", "сексуальной" и "обворожительной".

Ева часто радует стильными нарядами (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, Ева часто выступает в защиту прав женщин. А одна из последних ее кампаний была направлена на то, чтобы показать, как тяжело приходится мамам. Даже если они звездные мамы. Она снялась вместе со своей коллегой – американской актрисой Габриэль Юнион – для глянцевого издания Harper's Bazaar. Две красотки блистали в роскошных нарядах на импровизированной красной дорожке Каннского кинофестиваля, и не одни, а вместе со своими маленькими детьми. Таким образом демонстрируя, что ничто человеческое знаменитостям не чуждо.