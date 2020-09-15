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Глаз не оторвать: стильная Маша Ефросинина показала, как носить брючный костюм

Вторник 15 сентября 2020 15:32
Глаз не оторвать: стильная Маша Ефросинина показала, как носить брючный костюм
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Lite

Звезда порадовала новым луком

Маша Ефросинина по праву считается одной из самых стильных знаменитостей украинского шоу-бизнеса. Она то и дело примеряет новые образы, предоставляя их на суд зрителей в своем микроблоге. В этот раз в качестве аутфита она выбрала трендовый вариант: стильный брючный костюм ярко-малинового оттенка.

Глаз не оторвать: стильная Маша Ефросинина показала, как носить брючный костюм

Новый образ Маши (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Очередной модный ансамбль составили брюки-кюлоты с высокой посадкой, а также пиджак, которые Маша дополнила черной рубашкой и изысканными босоножками. Прическу и макияж она сделала в своем стиле: волосы распустила, а в мейк-апе выделила глаза. Телеведущая позирует на фоне природы, в подписи намекнув, что вернулась в активной работе.

Поклонники оценили вкус Ефросининой на высший балл, написав ей много комплиментов. «Откуда костюмчик?», «Как всегда супер, костюмчик бомбический», «Женщина – огонь», «Люблю этот цвет, придает настроение», «Маша, вы очарование», «Сочненько», «Костюм моей мечты», «Какой шикарный цвет костюма, глаз не оторвать просто»…

Глаз не оторвать: стильная Маша Ефросинина показала, как носить брючный костюмМаша выглядит просто роскошно, считают поклонники (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша, которая не так давно отметила 41-летие, показала свои утренние ритуалы красоты. Таким образом, она поделилась с поклонниками процессом преображения из сонной женщины в энергичную красотку. Звезда опубликовала видеоролик, в котором запечатлела этапы такого перевоплощения.

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