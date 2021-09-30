Главный цвет сезона: стилист показала, как носить белый этой осенью (фото)

Модные показы по всему миру диктуют будущие тренды. Белый цвет в этом сезоне стал одним и самых популярных. Если в вашем шкафу пока нет белой одежды, то присмотритесь к этим лукам - возможно, они вдохновят вас на поход по магазинам.