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Главный цвет сезона: стилист показала, как носить белый этой осенью (фото)

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Четверг 30 сентября 2021 19:01
Главный цвет сезона: стилист показала, как носить белый этой осенью (фото) Носите белый, пока погода позволяет (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Модные показы по всему миру диктуют будущие тренды. Белый цвет в этом сезоне стал одним и самых популярных. Если в вашем шкафу пока нет белой одежды, то присмотритесь к этим лукам - возможно, они вдохновят вас на поход по магазинам.

Стиист Файила Кадырова в своем Instagram вообще предлагает облачиться в белый с головы до пят: white total look.

Вдохновившись последним показом коллекции итальянского модного дома Fendi, решила собрать несколько эффектных формул с total white. Понимаю, что с нашим климатом сложно представить себя в подобном образе... Но можно же чуточку помечтать.

Главный цвет сезона: стилист показала, как носить белый этой осенью (фото)

50 оттенков белого (фото: instagram.com/leoniehanne)

Как носить белый этой осенью: советы стилиста

  • Белый трикотажный костюм

Главный цвет сезона: стилист показала, как носить белый этой осенью (фото)

  • Трикотажное платье миди-длины

Главный цвет сезона: стилист показала, как носить белый этой осенью (фото)

  • Платье в бельевом стиле и пиджак

Главный цвет сезона: стилист показала, как носить белый этой осенью (фото)

  • Брючный костюм

Главный цвет сезона: стилист показала, как носить белый этой осенью (фото)

  • Классические брюки, пальто, первый слой - какой душе угодно, но, конечно, белый

Главный цвет сезона: стилист показала, как носить белый этой осенью (фото)

  • Свитер или водолазка, юбка плиссе.

Главный цвет сезона: стилист показала, как носить белый этой осенью (фото)

  • Белая рубашка и брюки-палаццо

Главный цвет сезона: стилист показала, как носить белый этой осенью (фото)

  • Свитер и брюки

Главный цвет сезона: стилист показала, как носить белый этой осенью (фото)

Обувь в любом из нарядов может быть какого угодно цвета (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала, с чем лучше всего носить грубые ботинки этой осенью.

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