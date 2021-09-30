Головний колір сезону: стиліст показала, як носити білий цієї осені (фото)

Модні покази по всьому світу диктують майбутні тренди. Білий колір в цьому сезоні став одним і найпопулярніших. Якщо у вашій шафі поки немає білого одягу, то придивіться до цих луків - можливо, вони надихнуть вас на похід по магазинах.