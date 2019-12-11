Головні кольори 2020 року: поради від fashion-експерта

Дизайнер Анастасія Іванова (фото: прес-служба)

Розглядаємо стильні образи, які принесуть удачу в наступному 2020 року

Вибираючи вбрання для новорічної вечірки, важливо дотримуватися головні правила fashion-етикету і ретельно продумувати свій образ. Відомий український дизайнер і fashion-експерт Анастасія Іванова дала кілька порад про те, як правильно підібрати новорічний наряд за кольором. Адже саме колір нашого одягу впливає не тільки на наш настрій, але і на все наше життя — і при зустрічі Нового року особливо важливо це враховувати.



Нещодавно інститут Pantone назвав головний колірної тренд 2020 року — ним став Classic Blue. За словами Анастасії Іванової, цей вибір багато в чому зумовлений ситуацією у всьому світі - соціум прагне до балансу і врівноваженості, а класичний блакитний володіє саме такою властивістю.



— Синій колір символізує спокій і надійність — саме те, чого не вистачає людям нової ери, — каже Анастасія Іванова. — Він знижує тривогу, втілює в собі впевненість і довіру. Останній раз цей відтінок був названий головним у 2000-х - і зараз люди знову потребують вірі і чесності, які він в собі несе.





Експерт підкреслює: класичний синій підходить практично всім кольоротипам, він легкий у поєднанні і елегантний у своїй простоті.



— Цей колір органічно вписується в образ сучасної жінки і точно стане її головним союзником у 2020 році, — переконана дизайнер. — Крім того, він буде доречним як на діловій зустрічі, так і на світському рауті.

Ще один колірний тренд наступаючого року — відтінок Brilliant White.



2020 рік — це рік Білого Металевого Щура, його стихія — метал, а колір відповідності — білий. Саме Brilliant White стане в цьому році основним колірним трендом, тому можете сміливо вибирати білі, біло-сріблясті сукні. Цей відтінок символізує чистоту, щирість, свіжість, внутрішній спокій, але при цьому підкреслює вашу рішучість, стійкість, завзятість характеру, внутрішню силу, — каже Анастасія Іванова.





Експерт також нагадує, що білий колір прекрасно підійде для трендових в 2020 році total look образів. Крім того, його називають «ідеальним» кольором, так як з точки зору психології він підходить будь-якій людині, нікого не відштовхує і кожному дарує тільки позитивні емоції.

У цілому в 2020 році актуальними стануть кольору, пов'язані з комфортом, природою, спокоєм. Це, в першу чергу, сині, зелені, бірюзові, ментолові, блакитні відтінки.



— Така актуальність природної колірної гами багато в чому обумовлена підвищеною увагою до проблем екології, які зараз хвилюють увесь світ, — коментує експерт. — Крім того, соціум зараз прагне до балансу, до врівноваженості, тому найактуальніша палітра – синьо-блакитна, яка заспокоює, розслабляє і знімає напругу. У 2020 році найактуальнішою колірною гамою стане палітра всіх кольорів морської хвилі, а море, як ми всі знаємо, буває досить мінливе. Тому в новому році нас чекає багато цікавого!