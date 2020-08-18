Фитнес-мотивация: Изабель Гулар восхитила идеальным телом в наряде с трендовым принтом

Изабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Модель вдохновила поклонников

Изабель Гулар – одна из самых знаменитых бразильских моделей современности, известна в первую очередь как «ангел» Victoria’s Secret. Но в сети она приобрела популярность как настоящий фитнес-мотиватор. Глядя на совершенное тело 35-летней знаменитости, каждая подписчица мечтает о такой же стройной фигуре и накачанном торсе. Изабель выкладывает в сеть многочисленные ролики, на которых показывает, как занимается. Не менее часто она демонстрирует и результат своих тренировок – безупречные формы, железный пресс, соблазнительные ягодицы и точеные ноги.

Изабель мотивировала фанатов идеальной фигурой (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Одно из последних фото в блоге знаменитой красавицы именно такое – Изабель позирует в костюме спортивного кроя, сшитом из мягкой ткани. Короткий топ и широкие брюки на резинке, сужающиеся книзу, отличает главная изюминка – трендовый принт тай-дай. Чтобы добавить наряду горячую нотку, Изабель надела под костюм купальник с вязаной цветной окантовкой. Свой плоский животик Гулар украсила и тонкой золотистой цепочкой. На шею девушка надела цепочку с крупным кулоном, а на руки – металлические браслеты.

Стильный летний аутфит дополнили белые кеды, которые девушка носит с высокими носками. а также узкие солнцезащитные очки. свои роскошные волосы звезда уложила легкой пляжной волной и перекинула на одну сторону. получилось стильно и соблазнительно. «Будь энергией, которую ты хочешь привлечь…», – добавила она вдохновляющую подпись.

Наряд восхтитил фанатов (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Поклонники принялись хвалить девушку, называя ее настоящим фитнес-гуру. Многие благодарят Изабель за то, что она напоминает о необходимости заботиться о себе. Не меньше поинтересовались, откуда такие необычные вещи. Бикини и костюм Гулар выразили желание приобрести масса поклонниц знаменитой модели. Не удивительно – на совершенной фигуре Изабель все смотрится просто отлично.