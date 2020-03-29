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Фаворит рыжиков: Слава из НеАнгелов подчеркнула формы нарядами любимого цвета

Новости » Мода   

Певица показала топ-6 нарядов в любимой цветовой гамме

Слава Каминская из группы НеАнгелы от природы может похвастаться красивым медным цветом волос, которые певица никогда не красила, правда, не так давно решилась на эксперемент с прической и осветлила челку, а также убрала длинну. Как и всем девушкам цветотипа осень, артистке невероятно к лицу все оттенки зеленого. Поэтому вещей в этой цветовой гамме в ее шкафу немало. Так, звезда показала шесть разных луков аутфитах от приглушенного салатового до сапфирового, и попросила поклонников определиться, какой ей больше идет.

Певица назвала зеленый цвет "фавритом всех рыжиков" и предложила на выбор шесть образов на все случаи жизни. Наряды выгодно подчеркнули фигуру артистки, выделив формы.

"Карантин — не повод закрутиться в пижаму в обнимку с пультом от телевизора. Скоро бабочки выпорхнут из заточения, и к такому празднику весны нужно подготовить несколько нарядов.

  • Платье в пол — версия для выхода "в люди", на сцену или на фотосессию;
  • А вот это же платье + грубый мужской пиджак — обычный выход в ресторан;
  • Платье-тренч + красные лодочки. Не на каждый день, но на пару свиданий в таком образе я бы сходила;
  • Классика: джинсы + белая майка в бирюзовой обертке;
  • Брючный костюм — отдельная любовь моего гардероба;
  • Льняной сарафан + плотное пальто — как раз на текущую переменную весну.

Давайте наряжаться. И нести в этот мир больше весны и красоты. 1/2/3/4/5/6?" - описала каждый из своих аутфитов Слава.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Поклонники тут же бросились делиться своим мнением и выбирать лучшый лук.

  • Сама обожаю этот цвет. Все луки классные, но мой фаворит 5
  • Все образы крутые
  • Невероятная
  • Красота спасет мир
  • Вам очень идет этот цвет
  • Красота
  • Неперевершена
  • Прелесть
  • Вы такая классная Женщина, Мама и Девчонка
  • Слава, ви стали ще привабливішою. Нова зачіска вам до лиця, та й в загальному, зелений ваш колір

Скриншот комментариев

Ранее Слава Каминская рассказала о пластике и рассекретила, какую операцию по изменению внешности сделала последней.

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