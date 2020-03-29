Фаворит рыжиков: Слава из НеАнгелов подчеркнула формы нарядами любимого цвета

Певица показала топ-6 нарядов в любимой цветовой гамме
Слава Каминская из группы НеАнгелы от природы может похвастаться красивым медным цветом волос, которые певица никогда не красила, правда, не так давно решилась на эксперемент с прической и осветлила челку, а также убрала длинну. Как и всем девушкам цветотипа осень, артистке невероятно к лицу все оттенки зеленого. Поэтому вещей в этой цветовой гамме в ее шкафу немало. Так, звезда показала шесть разных луков аутфитах от приглушенного салатового до сапфирового, и попросила поклонников определиться, какой ей больше идет.
Певица назвала зеленый цвет "фавритом всех рыжиков" и предложила на выбор шесть образов на все случаи жизни. Наряды выгодно подчеркнули фигуру артистки, выделив формы.
"Карантин — не повод закрутиться в пижаму в обнимку с пультом от телевизора. Скоро бабочки выпорхнут из заточения, и к такому празднику весны нужно подготовить несколько нарядов.
Давайте наряжаться. И нести в этот мир больше весны и красоты. 1/2/3/4/5/6?" - описала каждый из своих аутфитов Слава.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Поклонники тут же бросились делиться своим мнением и выбирать лучшый лук.
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Ранее Слава Каминская рассказала о пластике и рассекретила, какую операцию по изменению внешности сделала последней.