Ей точно 52? Роскошная Сальма Хайек восхищает молодостью на страницах глянца

Сальма Хайек – еще одна звезда, в возраст которой невозможно поверить. Свежая упругая кожа, сияющие глаза, стройное тело… Именно такой она предстала сразу в нескольких известных журналах. Первый глянец, который украсила собой Сальма – британский Vogue. Актриса стала одной из 15 женщин, которые украсили сентябрьский выпуск – тот самый, над которым работала Меган Маркл.

Не верится, что Сальме скоро 53 (фото: instagram.com/britishvogue)

"Представляем сентябрьский номер 2019 года #BritishVogue, отредактированный Его Высочеством герцогиней Сассексской. На обложке под названием #ForcesForChange изображены 15 ведущих женщин мира, которые изменяют общественную жизнь ради глобального блага и были лично выбраны герцогиней Сассекской и главным редактором British Vogue Эдвардом Еннинфулом…", – презентовали его на официальной странице глянца. К слову, 16-е фото редактора символически оставили пустым. Таким образом, каждая читательница сможет примерить на себя роль героини номера.

Сальма выразила благодарность всем журналам (фото: instagram.com/salmahayek)

Несколько часов назад Сальма показала новую работу – она стала героиней InStyle Magazine, который отмечает 25-летие. Хайек блистает в женственном наряде. Она примерила роскошное маленькое черное платье, которое дополнила босоножками на высоких каблуках с шипами. Завершает образ яркий вечерний макияж, укладка-волна и изысканные украшения.

Сальма для InStyle (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса поделилась снимками в своем микроблоге и выразила благодарность за честь, оказанную ей. В сториз она показала короткие ролики, где позирует с архивными выпусками легендарного журнала. "Поздравляю с 25-летием InStyle. Спасибо, что включили меня в ваш специальный сентябрьский выпуск, я очень благодарна!".

Сальма наслаждается летом и солнцем (фото: instagram.com/salmahayek)

К слову, как и другие звезды, Сальма не упустила случая показать стройную фигуру в купальнике. Актриса опубликовала фото в бассейне, где отлично видно ее пышную грудь, тонкую талию и стройные ноги. Счастливая и довольная, она наслаждается теплым летним деньком. Берем пример!