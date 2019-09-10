"Еще и шьешь?" Леся Никитюк похвасталась стильной обновкой

Леся Никитюк мыслями все еще на отдыхе в Турции. Напомним, что буквально неделю назад украинская телеведущая вернулась обратно в Украину - на съемки новых проектов. А отдыхала Леся в курортном городе Бодрум вместе со своими родными. Кстати, именно во время отдыха Никитюк показала редкое фото с отцом, который вместе с дочкой позировал на пляже на забавном фото.

При этом Никитюк продолжает выкладывать новые фото с отдыха.А также хвастаться стильными образами.

Так, на своей страничке в сети instagram Никитюк показала новый кадр из Турции. На снимке телеведущая позирует в летнем мини-платье насыщенного салатового оттенка. Платье сшито на запах, с объемными рукавами. Как отметила сама Леся, наряд был отшит специально для нее.

Свой яркий летний образ Никитюк дополнила оригинальной сумкой из дерева. Также свой образ она дополнила золотыми украшениями. А вот волосы распущены.

“Ребята, как прошло ваше лето??? Куда летали? У меня 3 проекта и Бодрум. Dress by #самашила”, - пишет Никитюк.

Стильная Леся Никитюк в Турции (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Конечно же, поклонники Леси поспешили прокомментировать ее новое фото и образ:

“Нереально красивая”

“Обожаю тебя, ты мой кумир”

“Лесюня, Вы самая лучшая, неповторимая. Оставайтесь собой! И просто счастья Вам!”

“Бог мой, ты ещё и шьешь!!”

“Платье невероятное! Мы с мужем летом летали в Германию”

“Классное фото, Леся!) Я думаю, что куда бы мы не летали, после “Орла и Решки” тебя сложно будет удивить)”

“Колір сукні, як з грядочки: соковито й свіжо”

“Леся, прикольное платье! Цвет отпад”

Скриншот коментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк в "змеином" мини отправилась на завод. Телеведущая посетила Мариуполь с новой программой о путешествиях по Украине.