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Эмилия Кларк, Кэтрин Зета-Джонс, Ким Кардашьян и другие: самые роскошные наряды премии Emmy 2019

Lite » Мода 23.09.2019 - 17:35
Эмилия Кларк, Кэтрин Зета-Джонс, Ким Кардашьян и другие: самые роскошные наряды премии Emmy 2019
Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кто из знаменитостей блистал на телевизионном «Оскаре»?

Emmy 2019 – телевизионная премия, которая считается не менее престижной, чем «Оскар» – состоялась минувшей ночью в Лос-Анджелесе. В этом году она прошла уже 71-й раз, и была не менее помпезной, чем в предыдущих. Главным триумфатором стал сериал «Дрянь», отхвативший 4 награды. В числе других победителей: Джоди Комер, известная по сериалу «Убивая Еву», Мишель Уильямс, сыгравшая в «Фосси/Вердон». Обожаемый всеми сериал «Игра престолов» получил титул лучшего драматического сериала года… А нашумевший "Чернобыль" сразу три премии.

Как всегда, событие собрало множество гостей, которые знают, что премия пободного рода – лучший способ продемонстрировать себя во всей красе. В этом году на красной дорожке отметились как претенденты на одну из номинаций, так и просто пришедшие поддержать коллег. Здесь блистали Эмилия Кларк, Зендая, Софи Тернер, Мэнди Мур, Кэтрин Зета-Джонс, а также Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер (к слову, вновь брюнетка) и многие другие. Мы собрали самые яркие наряды церемонии, которые достойны если не восхищения, то обсуждения уж точно.

Интересно, что многие звезды отдали в этом году предпочтение ярким «живым» оттенкам, необычным сочетаниям и цветочному принту. Но были и те, кто остался верен классике и выверенным вечерним образам с декольте и массивными украшениями из драгоценных камней. Любуемся!

Эмилия Кларк, Кэтрин Зета-Джонс, Ким Кардашьян и другие: самые роскошные наряды премии Emmy 2019Эмилия Кларк, Кэтрин Зета-Джонс, Ким Кардашьян и другие: самые роскошные наряды премии Emmy 2019Эмилия Кларк (фото: instagram.com/jennychohair)

Эмилия Кларк, Кэтрин Зета-Джонс, Ким Кардашьян и другие: самые роскошные наряды премии Emmy 2019Мэнди Мур (фото: instagram.com/brandonmaxwel)

Эмилия Кларк, Кэтрин Зета-Джонс, Ким Кардашьян и другие: самые роскошные наряды премии Emmy 2019Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Эмилия Кларк, Кэтрин Зета-Джонс, Ким Кардашьян и другие: самые роскошные наряды премии Emmy 2019Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Эмилия Кларк, Кэтрин Зета-Джонс, Ким Кардашьян и другие: самые роскошные наряды премии Emmy 2019Гвинет Пэлтроу (фото: instagram.com/maisonvalentino)

Эмилия Кларк, Кэтрин Зета-Джонс, Ким Кардашьян и другие: самые роскошные наряды премии Emmy 2019Зендая (фото: instagram.com/verawanggang)

Эмилия Кларк, Кэтрин Зета-Джонс, Ким Кардашьян и другие: самые роскошные наряды премии Emmy 2019Тараджи Хенсон (фото: instagram.com/verawanggang)

Эмилия Кларк, Кэтрин Зета-Джонс, Ким Кардашьян и другие: самые роскошные наряды премии Emmy 2019Кристиина Эпплгейт (фото: instagram.com/verawanggang)

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