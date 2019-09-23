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Емілія Кларк, Кетрін Зета-Джонс, Кім Кардашьян та інші: самі розкішні вбрання премії Emmy 2019

Lite » Мода 23.09.2019 - 17:35
Емілія Кларк, Кетрін Зета-Джонс, Кім Кардашьян та інші: самі розкішні вбрання премії Emmy 2019
Кім Кардашьян і Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian)

Хто зі знаменитостей блищав на телевізійному «Оскарі»?

Emmy 2019 – телевізійна премія, яка вважається не менш престижною, ніж «Оскар» – відбулася минулої ночі в Лос-Анджелесі. В цьому році вона пройшла вже 71-й раз, і була не менш помпезною, ніж у попередніх. Головним тріумфатором став серіал «Погань», що відхопив 4 нагороди. Серед інших переможців: Джоді Комер, відома за серіалом «Вбиваючи Єву», Мішель Вільямс, яка зіграла в «Фосс/Вердон». Обожнюваний всіма серіал «Гра престолів» отримав титул кращого драматичного серіалу року... А гучний "Чорнобиль" отримав відразу три премії.

Як завжди, подія зібрала багато гостей, які знають, що премія пободного роду – найкращий спосіб продемонструвати себе у всій красі. Цього року на червоній доріжці відзначилися як претенденти на одну з номінацій, так і просто ті, хто прийшов підтримати колег. Тут сяяли Емілія Кларк, Зендая, Софі Тернер, Менді Мур, Кетрін Зета-Джонс, а також Кім Кардашьян, Кендалл Дженнер (до речі, знову брюнетка) і багато інших. Ми зібрали найяскравіші вбрання церемонії, які гідні якщо не захоплення, то обговорення вже точно.

Цікаво, що багато зірок віддали в цьому році перевагу яскравим «живим» відтінкам, незвичайним поєднанням та квіткового принту. Але були й ті, хто залишився вірним класиці і вивіреним вечірнім образам з декольте і масивними прикрасами з дорогоцінних каменів. Милуємося!

Емілія Кларк, Кетрін Зета-Джонс, Кім Кардашьян та інші: самі розкішні вбрання премії Emmy 2019Емілія Кларк (фото: instagram.com/jennychohair)

Емілія Кларк, Кетрін Зета-Джонс, Кім Кардашьян та інші: самі розкішні вбрання премії Emmy 2019Менді Мур (фото: instagram.com/brandonmaxwel)

Емілія Кларк, Кетрін Зета-Джонс, Кім Кардашьян та інші: самі розкішні вбрання премії Emmy 2019Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Емілія Кларк, Кетрін Зета-Джонс, Кім Кардашьян та інші: самі розкішні вбрання премії Emmy 2019Кім Кардашьян і Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Емілія Кларк, Кетрін Зета-Джонс, Кім Кардашьян та інші: самі розкішні вбрання премії Emmy 2019Гвінет Пелтроу (фото: instagram.com/maisonvalentino)

Емілія Кларк, Кетрін Зета-Джонс, Кім Кардашьян та інші: самі розкішні вбрання премії Emmy 2019Зендая (фото: instagram.com/verawanggang)

Емілія Кларк, Кетрін Зета-Джонс, Кім Кардашьян та інші: самі розкішні вбрання премії Emmy 2019Тараджі Хенсон (фото: instagram.com/verawanggang)

Емілія Кларк, Кетрін Зета-Джонс, Кім Кардашьян та інші: самі розкішні вбрання премії Emmy 2019Дористиина Епплгейт (фото: instagram.com/verawanggang)

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