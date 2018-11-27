Ембер Херд вразила екстравагантним вбранням на прем'єрі "Аквамена"

Фото: Ембер Херд (instagram.com/amberheard)

Актриса вбралася королевою підводного світу

Увечері 26 листопада в Лондоні (Великобританія) відбулася прем'єра екранізації чергового коміксу DC "Аквамен". Головною зіркою заходу, без сумніву, стала Ембер Херд, виконуюча у франшизі роль Мери — дружини Аквамена, передає ELLE.

Все завдяки її екстравагантному вбранню - 32-річна актриса з'явилася на заході в зеленій сукні з вишивкою і в шапочці з колекції Valentino.

Фото: Ембер Херд (instagram.com/instylemagazine)

Плаття в підлогу з цупкої тканини Ембер доповнила яскравими аксесуарами: кулоном на довгому ланцюжку, масивними кільцями і браслетом.

Фото: Ембер Херд (instagram.com/loyaltypicks)

Макіяж з ефектом вологої шкіри став ідеальним доповненням образу королеви підводного світу.

Фото: Ембер Херд (instagram.com/loyaltypicks)

Однак в мережі не дуже позитивно оцінили образ колишньої дружини Джонні Деппа. "Що це? Шапочка для басейну і фіранки для душу?", "Це повний провал", "Схоже, хтось одягався в темряві", - викручуються користувачі.

Фото: Ембер Херд (instagram.com/magazinepopnews)

Фото: Джейсон Момоа (instagram.com/magazinepopnews)

Нагадаємо, Хлоя Морец знялась на обкладинку глянцю у костюмі від українського дизайнера.21-річна Хлоя приміряла рожевий блейзер в стилі оверсайз за 1070 євро, широкі брюки з потрійним поясом і білий топ. Свій наряд вона доповнила укладанням з ефектом мокрого волосся і натуральним макіяжем.

Також повідомлялося, що Джей Ло показала у відвертому вбранні від українського дизайнера.

До речі, Тіна Кароль захопила новим сміливим нарядом.

Відео: (video.rbc.ua)