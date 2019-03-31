Эффектная Злата Огневич украсила обложку американского журнала

Певица позировала в нежно-голубом наряде
Украинская певица Злата Огневич, которая недавно заинтриговала фанов фото в царской усадьбе, поделилась в сети своим новым достижением - она дала интервью и снялась для обложки журнала Ukrainian people, который выходит в Чикаго (США). Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Злата позировала в атласном наряде нежно-голубого цвета с открытыми плечами, который подчеркнул ее пышную грудь. Волосы она перебросила на одно плечо, а образ дополнила массивными сережками.
Певица также сообщила поклонникам еще одну приятную новость.
"Шукайте нове інтерв‘ю у квітневому номері чикагського журналу@ukrainian_people_magazine. А також, приємна новина: влітку матиму гастролі у США та Канаді! Про це і багато іншого Ви дізнаєтесь з мого інтерв‘ю. Доречі, як Вам обкладинка?" - написала Огневич.
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
Подписчики наперебой поздравляют исполнительницу и восхищаются ее красотой.
"В смысле, как? Ты сомневаешься? Девушка, которая априори украшает любой топовый журнал своей красотой? Девушка с красивыми руками, прекрасными чертами лица, ...глаза, губы, кожа...? Фигура! Да при такой внешности во всех галереях мира должны быть твои портреты!";
"Ой, Злата!!КАКАЯ вы красивая!!!!";
"Гарна очей не відвести";
"Вітаю!";
"Благодаря таким людям, как Вы, этот мир не рушится и не погибает, ведь Вы — удивительный человек, в котором все прекрасно, который способен одной лишь своей улыбкой, одним лишь своим добрым словом подарить всем вокруг радость, тёплую надежду, отраду";
"Просто. Красавица";
"Гарна обкладинка";
"Круто! Обкладинка - супер. Ще й погода сонячна!";
"Ух, яка кльова)";
"Це дуже вишукано! Ще й неабиякий посил...Зазвичай,цим жестом натякають ,що вже час збиратись на шашличок...";
"Красунечка", - пишут пользователи сети.
Напомним, Злата Огневич взволновала сеть откровенным декольте.
Кстати, ранее Злата Огневич показала, как умеет веселиться. Она станцевала зажигательный тверк в пижаме в компании телеведущей Надежды Матвеевой.