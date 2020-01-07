Эффектная Маша Ефросинина в роскошном образе показала семейную идиллию на отдыхе

Маша Ефрсинина с мужем Тимуром Хромаевым, с которым недавно снялась в нежной домашней фотосессии, дочкой Наной и сыном Александром отправилась на каникулы в теплые края. Маша дала себе обещание даже на отдыхе заниматься спортом и призналась, что в последнее время махнула рукой на тренировки, но готова исправиться. Также в Instagram она показала свой роскошный праздничный образ и поздравила поклонников с Рождеством!

На видео из раздела сториз теледива прогуливается с удобном худи и записывает откровение для своих подписчиков.

"Мы на отдыхе и я иду в зал. Я решила в самом начале года поделиться с вами, чтобы для меня это было страховкой и, так сказать, "мокрой печатью" моего обещания. Я страшно собой недовольна последние полгода. Я пропустила несколько месяцев спорта из-за перелетов: Кения, Мексика, поездки и т.д. Более безответственной девочкой анти-спорт я не была, наверное, последние лет семь", - сделала честное признание ведущая.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

После тренировки Маша отправилась готовиться к Сочельнику. Она показала душевное семейное фото с нарядными мужем и сыном. Дочь ведущей не любит публичности, поэтому она пожелала остаться за кадром. Для праздничного вечера теледива выбрала изысканный ансамбль – узкие укороченные брюки-скинни, элегантную черную майку на тонких бретелях и роскошную накидку-кимоно с перьями от украинского бренда Jardin Exotique.

Отдельного внимания заслужила обувь Маши – серебристые мюли на каблуке, инкрустированные камнями.

Маша Ефросинина с мужем и сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники пришли в восторг от эффектного лука теледивы и, кроме поздравлений, отправляли ей множество вопросов касательно деталей шикарного образа.

"Пускай чудеса всегда будут рядом с вами! И пускай вы всегда можете их разглядеть! С Рождеством!" - написала она.

Какая же Вы красивая! Умная и мудрая. Восхищаюсь Вами. С Рождеством!

З Різдвом! Гарна обувка на вас, де взяли! Хто таку красу робить?

Мария, как Вы отлично подметили. Ведь, часто мы просто не можем разглядеть чудес, а их вокруг много. С Рождеством!

Вы очень классная, Маша. С Рождеством Христовым поздравляю Вас и всю Вашу семью!

Шикарная

Гарно

Марийка, а где вы отдыхаете?

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Ефросинина показала праздничное фото из столицы Австрии.