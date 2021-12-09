ECO-fashion: перспективный тренд - в новой арт-коллекции Андре Тана (фото)

Почему ICARIA?

Название коллекции отсылает к античному мифу о гениальном скульпторе Дедале и его сыне Икаре.

Чтобы убежать с острова Крит, Дедал сделал для себя и сына огромные крылья, скрепленные воском. Будучи уже далеко от острова, Икар настолько увлекся полетом, что забыл наставления отца и приблизился к яркому солнцу. Воск на крыльях растаял, перья разлетелись и Икар упал в море.

"Выбирая темой коллекции миф об Икаре, я понимал, что основным материалом должно стать перо. Оно использовано не только как декор, но и как экологически чистый наполнитель", - говорит дизайнер.

Каждый образ арт-коллекции символизирует тот или иной фрагмент истории и напоминает скорее работы в музее современного искусства, чем одежды в обычном понимании.

Отдельного внимания заслуживают материалы. Следуя глобальному тренду на устойчивое развитие, дизайнер использовал в коллекции ткани из переработанного пластика и пуховое натуральное наполнение.

Фото с презентации новой коллекции Андре Тана (фото: andretan.ua)

Эко-фешн - один из самых перспективных трендов нашего времени

По словам Андре Тана, бездумное потребление устарело - фэшн-индустрия XXI века стремится быть экологичной.

Грамотная переработка мусора и отходов - стремление к новизне с заботой о благополучии планеты.

"Поэтому появилась идея создать коллекцию одежды ICARIA, чтобы привлечь внимание нашего потребителя к вопросам переработки материалов и отходов, которые очень важны не только в фэшн-сфере, но и во всех сферах жизнедеятельности человека", - утверждает дизайнер.

Добавим, что в арт-коллекции из этой линейки создана и демократическая версия. В нее вошли: прозрачный пуховой жилет, худи, сумка-шопер и кепка.

Наряды с коллекции ICARIA (фото: andretan.ua)