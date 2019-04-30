Джессика Альба, Люпита Нионго, Карли Клосс и другие звезды на показе Dior Cruise в Марокко

Карли Клосс на показе Dior Cruise в Марокко (фото: instagram.com/dior)

Культовый дом моды устроил фееричное шоу в Марокко

Вчера, 29 апреля, в Марокко прошел показ круизной коллекции 2020 легедарного французского дома Dior. Шоу, девизом которого стал слоган Dior Common Ground, ставило целью установить модный диалог между Европой и Африкой. Оно объединило в себе различные культуры с их традициями и ценностями. И Марракеш, который является центром пересечения Африки, Европы и Средиземноморья, стал идеальной локацией.

Сам вечер был организован как фееричное шоу с роскошными постановками, завораживающими декорациями и музыкой, которые волшебным образом соединили древность и современность. Разумеется, показ, организованный в руинах замка Каср-аль-Бади, собрал множество гостей – в общей сложности 800, среди которых большая часть знаменитостей. Многие из них не просто наслаждались новыми творениями Марии Грации Кюри, а и демонстрировали их.

Актриса Люпита Нионго

Одной из самых ярких звезд на красной дорожке стала Люпита Нионго. 36-летняя актриса примерила роскошный наряд от Dior из новой коллекции. Жаккардовая черная блуза с запахом и широким поясом в сочетании с летящей тюлевой юбкой, вышитой цветами, подчеркнули яркость и колоритность кенийской знаменитости. Дополнили образ босоножки и сумочка того же бренда.

Супермодель Карли Клосс

Карли Клоссс, которая является давней подругой бренда, явилась на мероприятие в длинном черном платье с широкими рукавами, тонким ремешном на талии и откровенным вырезом. Завершили элеганстный образ утонченные лодочки, сумочка Lady Dior, кольца с камням, небольшие серьги, а также гладкая укладка и макияж с акцентом на красные губы.

Актриса Джессика Альба

Еще одна гостья, с ног до головы облаченная в Dior – Джессика Альба. Она примерила роскошное темно-серое платье с принтом и пышной полупрозрачной юбкой в духе легендарного дома. В дополнение к нему актриса подобрала черные туфли и сумочку на длинном ремешке.



Также вечер посетило множество других звезд, модных инсайдеров и представителей глянцевых изданий. К слову, показ транслировался на многих ресурсах и на странице бренда в Instagram.

Стильные гости показа Dior в Марокко

Напомним, ранее модель Винни Харлоу показала трендовый образ сезона весна-лето 2019. Харлоу умело соединида платье-рубашку с массивными кроссовками от Dior.

Также ранее 43-летняя Шарлиз Терон взорвала сеть стильным нарядом и стройными ногами. Актриса посетила премьеру своего фильма в Париже. Тогда она выбрала наряд от Dior.

Все фото в материале: instagram.com/dior