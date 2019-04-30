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Джессіка Альба, Люпіта Ніонго, Карлі Клосс і інші зірки на показі Dior Cruise в Марокко

Lite » Мода 30.04.2019 - 11:56
Джессіка Альба, Люпіта Ніонго, Карлі Клосс і інші зірки на показі Dior Cruise в Марокко
Карлі Клосс на показі Dior Cruise в Марокко (фото: instagram.com/dior)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Культовий будинок моди влаштував феєричне шоу в Марокко

Вчора, 29 квітня, в Марокко пройшов показ круїзної колекції 2020 легедарного французького будинку Dior. Шоу, девізом якого став слоган Dior Common Ground, ставило метою встановити модний діалог між Європою та Африкою. Воно об'єднало у собі різні культури з їх традиціями і цінностями. І Марракеш, який є центром перетину Африки, Європи і Середземномор'я, став ідеальною локацією.

Сам вечір був організований як феєричне шоу з розкішними постановками, чаруючими декораціями і музикою, які несподіваним чином поєднали стародавність і сучасність. Зрозуміло, показ, організований в руїнах замку Каср-аль-Баді, зібрав багато гостей – в загальній складності 800, серед яких велика частина знаменитостей. Багато з них не просто насолоджувалися новими творами Марії Грації Кюрі, а й демонстрували їх.

Люпита Нионго

Актриса Люпіта Ніонго

Однією з найяскравіших зірок на червоній доріжці стала Люпіта Ніонго. 36-річна актриса приміряла розкішний наряд від Dior з нової колекції. Жакардова чорна блуза з запахом і широким поясом у поєднанні з легкою тюлевою спідницею, вишиту квітами, підкреслили яскравість і колоритність кенійської знаменитості. Доповнили образ босоніжки і сумочка того ж бренду.

Карлі Клосс

Супермодель Карлі Клосс

Карлі Клоссс, яка є давньою подругою бренду, з'явилася на захід в довгій чорній сукні з широкими рукавами, тонким ремешном на талії і відвертим вирізом. Завершили элеганстный образ витончені човники, сумочка Lady Dior, кільця з камінням, невеликі сережки, а також гладка зачіска і макіяж з акцентом на червоні губи.

Актриса Джессіка Альба

Актриса Джессіка Альба

Ще одна гостя з ніг до голови одягнена в Dior – Джессіка Альба. Вона приміряла розкішну темно-сіру сукню з принтом і пишною напівпрозорою спідницею у дусі легендарного будинку. В додаток до нього актриса підібрала чорні туфлі і сумочку на довгому ремінці.

Також вечір відвідало безліч інших зірок, модних інсайдерів і представників глянцевих видань. До речі, показ транслювався на багатьох ресурсах і на сторінці бренду в Instagram.

Джессіка Альба, Люпіта Ніонго, Карлі Клосс і інші зірки на показі Dior Cruise в Марокко

Джессіка Альба, Люпіта Ніонго, Карлі Клосс і інші зірки на показі Dior Cruise в Марокко

Джессіка Альба, Люпіта Ніонго, Карлі Клосс і інші зірки на показі Dior Cruise в Марокко

Джессіка Альба, Люпіта Ніонго, Карлі Клосс і інші зірки на показі Dior Cruise в Марокко

Стильні гості показу Dior в Марокко

Нагадаємо, раніше модель Вінні Харлоу показала трендовий образ сезону весна-літо 2019. Харлоу вміло соединида плаття-сорочку з масивними кросівками від Dior.

Також раніше 43-річна Шарліз Терон підірвала мережу стильним вбранням і стрункими ногами. Актриса відвідала прем'єру свого фільму в Парижі. Тоді вона обрала вбрання від Dior.

Всі фото в матеріалі: instagram.com/dior

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